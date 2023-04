Stark promete destitución de analista que no detectó a los “pasajeros fantasma”

Un grupo de jóvenes cansados del mal servicio del transporte público analizó de manera voluntaria los datos del sistema de billetaje y detectó varias irregularidades con datos proveídos por el propio Viceministerio de Transporte. El nuevo titular, Óscar Stark, confirmó que un funcionario llamado Juan Díaz es el coordinador de Innovación y Desarrollo que debía detectar esos incumplimientos y será destituido.

“Él no va a seguir en el cargo, hay varios cambios que vamos a hacer”, adelantó el viceministro. Así también, anunció que se reunirá hoy con el ministro de Obras Públicas para conversar sobre la situación de varios otros funcionarios y los cambios que realizará para intentar buscar soluciones a la crisis generada en todo el sistema.

Pasajeros fantasma: controles son la única solución planteada

Mientras todavía sigue la transición dentro del Viceministerio, tras la destitución del anterior titular, Víctor Sánchez, en las calles la ciudadanía sigue sufriendo la falta de colectivos. Stark fue consultado con respecto a qué solución plantea de manera inmediata para paliar la crisis y respondió que, si bien la reforma estructural es la única salida, lo que se puede hacer actualmente es reforzar los controles para obligar a los empresarios a que cumplan lo establecido en sus pliegos de bases y condiciones.

“Hay que pensar en un ‘plan B’. Tenemos que avanzar en un control más estricto porque la empresa tiene la obligación de cumplir”, indicó. No obstante, insistió en que no todas las empresas están fallando con sus itinerarios, pero debido al incumplimiento de otras unidades se ven avasalladas por los pasajeros y no dan abasto.

Agregó además que se pueden tomar medidas analizando los datos del Control de Monitoreo, que hoy están en duda debido a que el sistema es manejado por los mismos empresarios.

“Si miro el sistema, con la información que proporciona el Centro de Monitoreo, hay empresas que no tienen los buses que tienen que tener en la calle. Eso es pasible de sumario y que se les saque el permiso (...) Si empezamos a ponernos estrictos en el control, hay empresas que van a tener sumarios administrativos por no cumplir con los pliegos”, consideró.

Sin embargo, indicó que se deben ver medidas paliativas para cuando eso se dé porque serían muchas las firmas y, por ende, muchos itinerarios afectados. “Hay que tener medidas de emergencia para que los casos en que suceda, los usuarios no se queden sin el servicio. Se debe tener una medida de emergencia, los 60 (buses del Gobierno) no van a ser suficientes cuando cancelemos muchas empresas”, planteó.

Finalmente, insistió en que van a seguir con los sumarios y que esperan que la Fiscalía realice las investigaciones necesarias. “Cualquiera que haya cometido un fraude va a tener que pagar las consecuencias”, advirtió el viceministro.