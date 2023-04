Video: profesor se hace viral por su método de enseñanza

“A veces las cosas más simples generan gran asombro”, relataba el profesor Víctor Maidana en su cuenta de la red social TikTok, donde compartió un video donde se lo ve a él durante una de sus clases en la escuela Teresa de Calcuta del barrio San José Olero de Concepción. Este material ahora se hizo viral en Twitter y muchos están interesados en conocer la historia del docente.

Con el experimento “globo que no explota” y como una adivinanza, Maidana estaba enseñando sobre la capacidad calorífica a los alumnos del sexto grado que a la vez interactuaban con él, algunos diciendo que el globo igual iba a explotar al tener contacto con el fuego y otros que no por estar cargado con agua.

Como haciendo adivinanzas matemáticas y también una clase “muy diferente”, en todas se puede observar que el profesor va enseñando con limitaciones de infraestructura y precariedades, como una pared completamente húmeda y un pizarrón también afectado por la misma condición.

En referencia al tercer video diferente donde se ve a los alumnos atendiendo a un material en una computadora; lo diferente implicó una clase práctica primeramente, en que hicieron títeres de medias con agujeros.

El profesor “viral” y su historia

Ahora, fue el video del globo que recientemente se hizo viral en Twitter y va alcanzando a varios internautas que desean conocer la historia del profesor Víctor Maidana, un psicólogo oriundo de Concepción que también es docente universitario y de escolar básica.

Primeramente Maidana comenta que la docencia siempre fue de su agrado y de pasar a enseñar en las universidades, luego estudió para ser profesor de escolar básica, empezando a enseñar en cuarto grado y ahora de lunes a viernes enseña en el sexto grado en la escuela Teresa de Calcuta, donde graba estos videos en algún tiempo de pausa y sin interrumpir las clases.

En referencia a los videos que comparte en su TikTok, el profesor cuenta que mediante esto él busca “salir un poco del docente habitual” que netamente tiene que estar quiero, adecuándose así para que sus clases puedan llegar a ser “divertidas y significativas”, todo con el objetivo de demostrar que a él le importan sus estudiantes y la docencia.

“En las clases pasaban cosas ocurrentes y decidí grabar una vez la espontaneidad de las respuestas de los alumnos, sin exponerlos porque sabemos que el ministerio tiene muy en cuenta eso. Gracias a Dios nunca tuve ningún inconveniente, los padres también saben que se suele grabar y es una forma de demostrar cómo trabajamos en clase y que ellos sean partícipes, porque no es que se da en toda la clase, solo en una pausa y durante un breve espacio”, comenta.

El profesor enseñando entre las precariedades

Por otra parte, a nivel nacional no es ningún secreto que las instituciones educativas públicas tienden a presentar una infraestructura muy limitada o destrozadas y en varias escuelas, los alumnos tienen clases entre precariedades, mientras que en otros puntos del país, los niños se siguen dando clases bajo árboles o estas se suspenden ante la falta de aulas.

Al respecto, el profesor evitó decir que se enfrenta a precariedades durante su enseñanza y citó que las condiciones en la que se ve su aula es un “fiel reflejo” de las instituciones educativas del país, derivando esto también a que los “docentes deban hacer un esfuerzo sobrehumano” para que los estudiantes se sientan cómodos durante las clases.

Incluso cuenta que él en más de una ocasión estuvo como albañil en la escuela donde enseña, buscando poner en condiciones la institución para recibir a los niños, recordando también que los padres van poniendo su “granito de aporte” para el funcionamiento del lugar.

Otro aspecto que no puede ser dejado de lado es que el profesor Maidana no cuenta con un rubro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sino, él está enseñando a los pequeños ad honorem, según aseguró.

“Hace cuatro años estoy en la docencia escolar y son dos sin poder acceder a rubros del Estado. Curiosamente suceden cosas raras con los rubros y yo estoy ad honorem hace dos años, por más que al ministerio no le gusta esa palabra, cumplo con todas las responsabilidades de un docente. Esto va más arriba de los directivos y no es porque no hay rubros, es porque se politiza y esto genera mucha impotencia”, sentenció.

Un mensaje del profesor a sus colegas

Finalmente, se consultó al profesor si quisiera dar un mensaje a sus colegas que podrían encontrarse en situaciones similares a la suya y dijo lo siguiente:

“Esta carrera de formación docente es resistencia y de mucha vocación. Un docente puede ser inteligente pero si no tiene la parte humana, carece de algo fundamental y eso es lo que tenemos que tener, ese sentido humano y querer a la profesión. Sentir un amor hacia los niños lo hace todo más fácil; yo soy un padre de familia y también tengo hijos en edad escolar”, dijo.

“Tenemos que marcar huellas en forma positiva”, finalizó.

Para todos los interesados en las adivinanzas y aprender con el profesor Víctor Maidana, lo pueden encontrar en TikTok como @victormaidanapy, donde se lo puede ver en sus clases o saltando la cuerda y también compartiendo algunos videos con su familia.

