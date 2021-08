Maestros enseñan en la precariedad, dice informe del MEC

El diagnóstico del sistema educativo nacional, que se realizó en el marco de la elaboración del proyecto de “Diseño de la Estrategia de Transformación Educativa del Paraguay”, sostiene que las condiciones de trabajo de los docentes en las escuelas y colegios distan de ser óptimas.

Entre las causas de este desajuste, el informe cita que un importante número de maestros trabaja en múltiples turnos, instituciones, jornadas y niveles, y cumplen con un gran número de tareas fuera de lo instruccional sin tener horas de contrato para cumplirlas, lo que imposibilita el trabajo colegiado y el aprendizaje organizacional.

Asimismo, los especialistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Columbia de New York -que tuvieron a cargo el relevamiento- citan como una “revelación” el hecho de que las condiciones materiales, remuneraciones, infraestructura escolar y acceso a material para la enseñanza, son precarias. Además, el documento constata que no se observa un plan de reordenamiento y optimización que busque fortalecer la gestión educativa y la mejora en los resultados de aprendizaje. A todo esto agregan que la dotación de personal y los rubros en todos los niveles y el ordenamiento de las supervisiones en los territorios no es óptima.

El diagnóstico abarca otros ejes temáticos y conclusiones con “nudos críticos” que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) buscará subsanar. Entre los puntos, menciona que un gran número de docentes no reúne el perfil académico para enseñar, accede a cargos de manera irregular y tiene “bajo prestigio social”. Al respecto, Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación, dijo apuntan a que las mejores personas y mejor preparadas sean las que estén en las aulas frente a los chicos. “No vamos a tapar absolutamente nada (respecto al informe). Porque si arrancamos de mentiras o de premisas falsas no podremos mejorar la educación. Vamos a arrancar de la realidad para lograr elaborar la hoja de ruta”, remarcó.

