IPS: aportantes exigirán mañana el cambio inmediato de Vicente Bataglia y los consejeros del ente

Los asegurados, jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) anunciaron otra gran movilización para reclamar un mejor servicio del seguro social y, además, exigir ciertas medidas inmediatas al Gobierno nacional. La manifestación será mañana, a las 9:00, frente la Caja Central (Constitución y Herrera).

Como primer punto, los miembros de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay; Asociación Nacional de Asegurados del IPS, Federación de Asociaciones de Jubilados del IPS, Coordinadora de Jubilados y Pensionados del IPS entre otros, piden el “cambio inmediato” de Vicente Bataglia, presidente del Consejo de Administración. La solicitud también es para que los consejeros de la previsional sean cambiados.

Los aportantes se movilizarán además para denunciar la injerencia de los “clanes políticos-empresariales” que reinan en la institución y para exigir la derogación de la “Ley Samaniego de endeudamiento del seguro de salud”.

La Ley 7037, que establece medidas administrativas para el financiamiento del Programa de Enfermedad y Maternidad del IPS, fue promulgada en noviembre de 2022 y permitió al ente aprobar millonarias líneas de crédito para abonar una deuda acumulada con empresas farmacéuticas que ronda los G. 1,5 billones.

Piden que el Estado pague la deuda que tiene con el IPS

Otro de los pedidos de los aportantes de la previsional es que el Estado pague la deuda que tiene con la institución.

Por cada trabajador el empleador aporta el 14% y el Estado el 1,5%. Además, el empleado contribuye con el 9% de su salario.

No obstante, ese 1,5% que el Estado debe abonar suma a la fecha una deuda de unos US$ 456 millones, que el Gobierno no paga desde el año 1945.

Provisión de medicamentos y otros medidas administrativas

Los asegurados, jubilados y pensionados del IPS exigirán además la provisión inmediata de todos los medicamentos e insumos que hacen falta en el Hospital Central y otros establecimiento de salud en todo el país.

Para mejorar la provisión de medicinas, los aportantes piden además la reactivación del Laboratorio de Producción de Medicamentos del IPS.

Asimismo, entre las exigencias se encuentra el pedido de prórroga de la suspensión de descuentos por un año y otras medidas administrativas como el reembolso de gastos cuando el asegurado debe comprar medicamentos e insumos que la previsional no tiene.

Además, piden la supresión del descuento del 6% que se aplica a los jubilados y reajustes reales y continuos para mantener el valor de los haberes en el tiempo.