IPS: si el Estado paga deuda histórica, se pueden construir diez estadios, dice Bataglia

Vicente Bataglia, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), sostuvo que los US$ 456 millones que el Estado paraguayo debe al ante es comparable a construir diez estadios. Aseguró además, que los fondos jubilatorios de la previsional son inembargables y que no pueden ser desviados para otra finalidad que no sea pagar a los jubilados.