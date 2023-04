IPS: hay medicamentos en falta desde noviembre, denuncian asegurados

La atención en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) es relativamente “mejor” que la brindada en el Hospital Central, según los aportantes del seguro social. No obstante, la falta de insumos y medicamentos es crónica en ambos lugares, así como en las clínicas periféricas de la previsional.

Según la denuncia de los asegurados que acuden hasta el IPS Ingavi, existen medicamentos básicos y de alto consumo que están con stock cero desde hace varios meses, por lo que el paciente debe ajustar sus gastos para poder cuidar su salud, al tener que comprar las medicinas que el IPS debe brindar, pero no tiene.

Uno de estos fármacos es la pregabalina; un medicamentos anticonvulsivo y analgésico que, según la información médica, ayuda a disminuir el dolor neuropático y cuadros de ansiedad.

“Pregabalina no hay desde hace meses, desde noviembre que no encontramos y no podemos retirar. Hay que gastar y comprar únicamente”, se quejó Fabián Cabral tras retirarse de la farmacia sin poder llevar todas las medicinas que le fueron recetadas.

Otra asegurada denunció que tampoco hay tramadol y Zmol con codeína, por lo que también se retiró de la farmacia del IPS Ingavi casi con las manos vacías.

“Muchos medicamentos están en falta. Cuando venís, nunca hay. El médico luego te dice que quién sabe cuándo se va a tener de vuelta. No sé si es porque hay muchos casos de chikunguña. En las clínicas periféricas tampoco se consigue nada”, dijo la aportante del IPS que prefirió no brindar su nombre.

Médicos atienden muy tarde, dicen pacientes

Otra de las quejas que encontró ABC durante un recorrido realizado por el Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi es la tardanza en la atención de los pacientes.

Según la denuncia de un asegurado, el traumatólogo especialista en pies y tobillos, por ejemplo, recién comienza a atender a partir de las 10:00.

Otro aportante del seguro social también criticó la tardanza de los médicos en la atención del paciente. Según dijo, llegó poco antes de las 06:00 y cuatro horas después todavía estaba esperando por atención.