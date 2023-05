Estacionamiento tarifado: ¿Qué hizo la Municipalidad de Asunción con el pedido ciudadano de que se suspenda?

Hace tres meses, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), decidió suspender temporalmente la implementación del estacionamiento tarifado en la capital del país. Fue debido a la serie de irregularidades denunciadas en torno a la adjudicación, concesión y contrato con la concesionaria, el consorcio Parxin.

Posteriormente, la Contraloría General de la República en un informe concluyó que no es claro cuál es la empresa líder del Consorcio Parxin, y por tanto, no es evidente si se cumple o no con los requisitos que rigen el Pliego de Bases y Condiciones y las leyes que hacen al contrato, firmado por la Municipalidad de Asunción en 2016.

Al mismo tiempo, una iniciativa ciudadana logró juntar 9.000 firmas, cantidad necesaria para pedir que el estacionamiento tarifado no sea implementado en Asunción, mientras no haya un sistema de transporte público decente. Sin embargo, el intendente asunceno ha ignorado este pedido y no ha dado respuesta.

Estacionamiento tarifado se definiría con consulta ciudadana, dijeron

Por su parte el jefe de gabinete de la comuna Federico Mora había anunciado que la municipalidad lanzaría una plataforma de consulta a la ciudadanía para que esta decida qué hacer con el contrato del estacionamiento tarifado. No obstante, hasta ahora esto no se ha hecho.

Uno de los aspectos no resueltos es que la comuna está condenada al pago de la multa de más de 5 millones de dólares o a la implementación tras un arbitraje de años atrás por un anterior problema. Sin embargo, esto fue antes de que saltaran a la luz las supuestas irregularidades en torno al consorcio. Mora había dado a entender que pagarían la multa sin dar pelea a Parxin.