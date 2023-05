Nenecho no decide sobre estacionamiento tarifado y el consorcio Parxin

El 24 de febrero pasado, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), decidió suspender la implementación del estacionamiento tarifado en la capital del país, debido a la serie de irregularidades denunciadas en torno a la adjudicación, concesión y contrato con la concesionaria, el consorcio Parxin. Han pasado más de dos meses y el jefe comunal sigue dilatando la decisión sobre la rescisión o no del contrato.

Federico Mora, jefe de Gabinete municipal, dijo que el expediente se encuentra en manos de la Asesoría Jurídica de la institución, por lo que no quiso dar mayores detalles al respecto.

Entretanto, Benito Torres, director de Asesoría Jurídica, afirmó que será revisado todo lo que dijo la Contraloría General de la República en su informe al respecto, entregado semanas atrás. También se revisará la documentación en torno al informe de la Dirección de los Registros Públicos. “Buscaremos qué es lo que jurídicamente entendemos”, dijo.

No es claro cuál es la empresa líder del consorcio Parxin

La Contraloría General, en su informe concluyó que no es claro cuál es la empresa líder del Consorcio Parxin, y por tanto, no está claro si se cumple o no con los requisitos que rigen el Pliego de Bases y Condiciones y las leyes que hacen al contrato, firmado por la Municipalidad de Asunción en 2016.

Sobre el informe de la Dirección de Auditoría Interna de la comuna, que también encontró irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación del sistema a Parxin, Torres respondió: “Eso también se está analizando. Hay varias aristas a la luz de las normativas vigentes. Una serie de cuestiones que debemos de analizar antes de elevar nuestro dictamen al intendente y que eso se pueda comunicar”. Señaló que se trabajará “con la mayor transparencia”.

Si no se implementa el estacionamiento tarifado, ¿se pagará o no la multa a Parxin?

Finalmente, el asesor jurídico fue consultado sobre la multa de 5 millones de dólares que deberían pagarse en caso de que no fuera implementado el sistema. Apenas meses después de firmar el contrato con el consorcio, la Municipalidad iniciado el proceso de rescisión del contrato con Parxin, que sin embargo ganó el arbitraje. La comuna está condenada al pago de la multa o a la implementación, pero esto fue antes de que saltaran a la luz las supuestas irregularidades en torno al consorcio.

Torres dijo que “eso tiene que estar en la ecuación. Por eso te digo, tenemos que analizar completo el proceso, no quiero emitir una opinión, hasta que no tengamos todo, no es nada fácil el trabajo en este momento. Al final de cuentas voy a ser responsable con respecto a lo que recomiende la dependencia jurídica”. “Se está analizando bien, qué es lo que vamos a emitir y cuál va a ser la acción y la reacción”, expresó.

Asimismo, el director aseveró que ya no se han tenido reuniones oficiales con responsables del consorcio Parxin desde que se decidió la suspensión del sistema.