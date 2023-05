Estacionamiento tarifado: Municipalidad dice que “no hay causal de rescisión” en contrato con Parxin

El director de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, en conversación con ABC Cardinal se refirió ayer al estacionamiento tarifado y al contrato con su concesionaria, el consorcio Parxin.

A Mora se le preguntó si la municipalidad encontró una causal de rescisión del contrato, atendiendo todas las irregularidades denunciadas y la auditoría interna que realizó la propia comuna y que también arrojó anomalías. “No hay en este momento, por eso se hizo la consulta a la Contraloría y la Contraloría no trae ninguna observación, ningún punto nuevo que no haya sido analizado”, contestó.

Lea más: Estacionamiento tarifado: Más de 9.000 asuncenos exigen derogar ordenanza que dispone su implementación

De esta manera, la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), ignora todas las denuncias de posibles irregularidades realizadas en torno a la venta de participación entre empresas del Consorcio Parxin. Asimismo, ignora la propia auditoría hecha por la comuna, que entre otras anomalías encontró que las empresas integrantes del consorcio no contarían con la experiencia que se exige en el Pliego de Bases y Condiciones.

Estacionamiento tarifado o pagar US$ 5 millones a Parxin

Además, de terminar el contrato, la comuna pretende realizar directamente a la empresa, en “compensación”, un pago de al menos US$ 5 millones. No prevé una puja o arbitraje para no pagar el monto.

Lea más: Parxin amenaza con demandar a quien se oponga a estacionamiento tarifado en Asunción

La municipalidad había resuelto suspender la entrada en vigencia del servicio debido a las denuncias de irregularidades en torno al consorcio. Sin embargo, ahora anuncian una “consulta ciudadana” para dejar la decisión en manos de los contribuyentes asuncenos, que deberán elegir entre implementar el sistema o pagar la multa de forma directa, según lo confirmó ayer el jefe de Gabinete.

Intendente debe decidir rescisión o no del contrato

Desde la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República expresaron que es “exclusiva potestad del intendente tomar una decisión sobre este tema en particular”. Luego agregaron que esta decisión “no obstaría que, de producirse o denunciare hechos irregulares en cualquier decisión aceptada, pueda ser objeto de un trabajo de fiscalización posterior (de la Contraloría) para verificar la legalidad o no de los actos administrativos”, comunicaron.

Lea más: Municipalidad confirma irregularidades en torno a Parxin incluso desde proceso de licitación y adjudicación de estacionamiento tarifado

La licitación y adjudicación del sistema de estacionamiento tarifado al consorcio Parxin se realizaron entre 2015 y 2016 por los intendentes colorados Arnaldo Samaniego y Omar Pico respectivamente. En 2016, el intendente Mario Ferreiro firmó el contrato y meses después inició la rescisión por recomendación de la Contraloría.

El proceso arbitraje salió en contra de la municipalidad, que en 2022, ya bajo la administración de “Nenecho”, fue notificada de la obligación de implementar el sistema o pagar una multa o compensación de US$ 5 millones. En ese momento no se sabía, empero, de las irregularidades detectadas este año.