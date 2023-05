Caso María Sol Chávez: familia exige justicia para joven que murió por supuesta negligencia de odontóloga

María Edith de Chávez, madre de María Sol Chávez Franco, la joven que falleció en abril de 2021 como consecuencia de la ingesta de flúor en cantidades altamente tóxicas, en cumplimiento de las recomendaciones de la odontóloga Lilia Graciela Espinoza Rodríguez, estuvo presente en el inicio del juicio por esta causa y junto a su familia, pidieron justicia para Sol.

La madre se refirió a los incidentes que presentaron los abogados de la odontóloga y la bioquímica que preparó las cápsulas recetadas señalando que entienden que la intención es dilatar la causa para evitar ser condenadas. Señaló además que ambas personas tienen que hacerse responsables de la muerte de su hija, algo que consideran imperdonable, debido al inmenso dolor que le ocasionó a su familia y recalcó que solo piden justicia.

“Pedimos a las juezas, que también son mujeres, como madres, que se pongan en nuestro lugar y yo se que va a llegar la justicia”, señaló la madre.

“Ninguna de las dos se hizo responsables”, lamento la mamá de Sol, asegurando además que ”había recibido un mensaje de la odontóloga cuando falleció mi hija, (diciendo) que ella era la única responsable de lo que estaba sucediendo, después seguramente que empezaron con los abogados a negar esto, pero todo está en la carpeta fiscal”, aseguró.

Lea más: Convocan preliminar para odontóloga acusada de homicidio culposo

Caso María Sol Chávez: los hechos según la Fiscalía

La acusación de la Fiscalía señala que la víctima seguía tratamiento odontológico, oclusión y ortodoncia en el consultorio “ATM CENTER” de Asunción, con la hoy acusada. En el marco de dicho tratamiento, la Dra. Lilia Graciela Espinoza le recetó supuestamente flúor de 1 gr. (comprimidos) refiriéndole que debía consumir dos comprimidos por día durante un periodo de catorce días.

María Sol Chávez buscó en distintas farmacias de plaza el mencionado medicamento, pero como no lograba conseguirlo comunicó la situación a la profesional tratante. En fecha 8 de abril de 2021 informó a la odontóloga que la empresa Botica Magistral le podía preparar el medicamento y le consultó nuevamente si debía tomar 2 gr. por día por dos semanas.

Lea más: Quieren recordar con donaciones el cumpleaños de joven fallecida por presunta negligencia de odontóloga

La acusación del Ministerio Público detalla que la hoy acusada le confirmó el gramaje y la forma de consumo, incluso le indicó que su cuñado, también de profesión médico, le haría una transcripción de la receta a los efectos de conseguir un descuento.

La víctima empezó a consumir el ingrediente recetado el 9 de abril de 2021, a las 15:00 horas, y para las 17:00 de ese mismo día, comenzó a sentirse mal; tenía náuseas, vómito, diarrea, mareos y escalofríos, por lo que fue trasladada inmediatamente al Sanatorio San Martín, de Asunción. Se le practicó el lavado gástrico, luego comenzó a descompensarse y sufrió un paro cardiorrespiratorio, se le intentó reanimar pero falleció a las 22:15, según el certificado de defunción.

Caso María Sol Chávez: bioquímica también está procesada

En esta misma causa también está acusada por homicidio culposo la bioquímica Sandra Natalia Hermosa, quien elaboró la dosis que supuestamente resultó letal para la joven universitaria María Sol Chávez.

La misma, según la Fiscalía, tenía la obligación de alertar sobre la letalidad de la dosificación del medicamento prescrito.

Fiscalía espera que incidentes sean rechazados

La fiscala Teresita Torres explicó que si bien la defensa de las acusadas presentó incidentes, esperan que estos sean todos rechazados, debido a que son los mismos que habían sido planteados en la audiencia preliminar y que ya fueron rechazados por el juez penal de garantías.

Para la fiscal, todas las pruebas son conducentes a demostrar que ambas acusadas son responsables de la muerte de Sol, debido a que las indicaciones de la odontóloga eran claras y aún ante el hecho de que ese componente no existía en el mercado con ese dosaje, la misma insistió en la prescripción del medicamento.

La fiscal recordó que la preparación se realizó por la bioquímica en la presentación en cápsulas, a contrario de la receta de la odontóloga que indicaba en comprimidos. “Ambas personas tienen la obligación de verificar la dosificación y la forma de administración en formas no letales”, señaló la fiscal.

“La odontóloga indicó que debía consumir dos comprimidos por día de 1 gramo cada uno”, recordó la fiscala, “y la dosis máxima para una persona es de 3 miligramos al día”. “Ella le había indicado que consuma por catorce días y ni siquiera sobrevivió al primer día”, recalcó.

Lea más: Conceden libertad ambulatoria a odontóloga procesada por homicidio culposo

¿Qué plantea la defensa?

En el primer día del juicio, la defensa de las acusadas planteó varios incidentes que tienen que ver con que la acusación en contra de ellas no está suficientemente fundamentada, que las indicaciones hechas por la odontóloga, no fueron las hechas para el preparado, y otras cuestiones que tienen que ver con las valoraciones probatorias, que según la Fiscalía, no son propias de esta etapa del proceso.