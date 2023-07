Quieren recordar con donaciones el cumpleaños de joven fallecida por presunta negligencia de odontóloga

Ya que evidentemente la reciente partida trágica de la joven no admite celebraciones, los familiares al menos quieren recordarla mediante un gesto solidario de todos los que la conocieron, organizando una campaña solidaria, juntando insumos y víveres, que pretenden entregar el día que debió cumplir 23 años.

A tal efecto, los interesados en sumarse a la iniciativa pueden acercar las donaciones hasta la vivienda familair ubicada en el barrio Nazareth de Asunción (Taruma 939 c/ Dr. Mendez Paiva) o comunicandose a los números 0986 159610 o 0982 345927.

Sin bien aún no tienen definidas las instituciones a las que destinarán lo recolectado, solicitan alimentos no perecederos, pañales, elementos de limpieza, ropa, zapatos, purina, algodón, tapabocas, gasa, etc..

La muerte de Chavez Franco está siendo investigada por el Ministerio Público, ya que la misma habría fallecido tras el consumo de una dosis letal de flúor presuntamente recetada por la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez (54), con la cual la víctima seguía tratamiento.