Nenecho: “No existe motivo para no aplicar” el estacionamiento tarifado

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, afirmó que buscan ser prudentes con relación al estacionamiento tarifado, por ello todavía no tomaron una decisión, sobre todo sin tener todas las documentaciones, considerando que supuestamente solicitaron documentaciones extras para “tomar la decisión adecuada”. Sin embargo, dijo que con lo que tienen hoy en día, no ve motivo para no aplicar el estacionamiento tarifado.

“Así como están las documentaciones recabadas hasta hoy en día, no existe motivo para no aplicar. Recordemos que hay una sentencia judicial establecida”, expresó el titular del ejecutivo municipal.

Se refirió a las publicaciones de ABC, en las que se denuncian irregularidades en la licitación del estacionamiento tarifado y un cambio societario por parte del Consorcio Parxin, sobre el cual dijo no saber si son reales o no los documentos a los que refieren las publicaciones. Afirmó haber consultado a todas las instituciones encargadas de registrar propietarios de sociedades anónimas de empresas y que la respuesta obtenida es que esa documentación no fue registrada en ningún lugar.

“Lo que sí estoy seguro y estamos seguros, tengo el informe de la asesoría jurídica que ese documento, esa intención, no fue registrado en ninguna institución”, aseveró.

“Nenecho” deslindó responsabilidad sobre contrato con Parxin

Óscar Rodríguez reiteró que la adjudicación del estacionamiento tarifado a Parxin se dio en la administración anterior y que la empresa recurrió al arbitraje, obteniendo un fallo de los tres árbitros fallaron en contra del municipio, argumentando que se rescindió en forma errada el contrato.

“Tiene el arbitraje, tiene la resolución del Arbitraje, estaba estipulado, porque se paga una multa de cinco millones de dólares, más interés, meses por daños y perjuicios, o que se aplique el estacionamiento tarifado”, agregó el intendente de Asunción.

Dijo que haciendo los cálculos, resultó aproximadamente una cifra de 15 millones de dólares la multa por rescindir el contrato e incluso pudiendo ser mucho más, sumando el porcentaje del interés, el perjuicio, el tiempo que transcurrió desde la rescisión.

“Ni bien asumíamos, recibimos ese fallo. Recurrimos a la Cámara de Apelación, en la cual la Cámara Apelación volvió a ratificar tres a cero nuevamente, donde resultó perdiendo la municipalidad. Aun así, hemos recurrido la Corte Suprema de Justicia, planteando una acción de inconstitucionalidad con respecto a la cual la Corte ha rechazado in limine. Igual así seguimos viendo la forma y la parte legal de rescindir si es que había algunos indicios o documentaciones que no están en regla”, sentenció.