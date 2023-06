Estacionamiento tarifado: concejal arremete contra Nenecho y lo critica por su indecisión

En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción, hoy, el concejal Álvaro Grau (PPQ) se refirió al estacionamiento tarifado, cuya implementación se encuentra suspendida luego de las denuncias de irregularidades en torno a su concesionario, el consorcio Parxin.

En una minuta, el concejal Grau (PPQ) solicitó a la Intendencia, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), un informe sobre los procesos de preparación de la consulta popular anunciada en relación a la implementación del sistema.

Por otra parte, pidió que se informe detalladamente los criterios y pareceres jurídicos que sustentan la posición de la intendencia municipal en relación a la implementación del sistema. Finalmente, requirió que se comunique lo solicitado en un plazo no mayor a ocho días.

Su pedido se da en el marco de la confusión y el desorden generado por el propio intendente Rodríguez, que ha cambiado de parecer en reiteradas ocasiones y se ha contradecido.

“¡Es mentira!”, dijo concejal sobre multa de Parxin

“Salieron a decir que harían una consulta, luego no hacen. Piden prórroga, pero no se usa. Hablan de 5 millones de dólares de multa, pero luego la empresa sale a decir que es USD 15 millones y entonces la Intendencia ya toma el número. ¡Es mentira!”, criticó el edil. Explicó que el monto de la multa aún no se sabe, porque debe pasar por un proceso judicial. Tampoco la anunciada consulta ciudadana se ha hecho.

Durante la sesión, el concejal reprodujo audios en los que el intendente decía públicamente, semanas atrás, que se detectaron irregularidades desde la licitación del estacionamiento tarifado, pero ahora finalmente dice que no hay impedimento para llevar a cabo el contrato.

También Grau indicó que el propio jefe de Gabinete de la comuna, Federico Mora, anunció en reiteradas veces la consulta, pero recientemente cambió discurso y afirmó en un programa televisivo, el martes de noche, que la consulta es “ilegal”, porque debe ser para plantear algo y no para rescindir un contrato.

Estacionamiento tarifado tendrá ganancia de USD 94 millones

Posteriormente, mostró una planilla de cálculos que la propia Intendencia hizo sobre las ganancias que se prevén. Dijo que la Intendencia calcula un ingreso, en 15 años, de 94 millones de dólares, de los cuales quedarán 37 millones de dólares para la municipalidad.

Grau planteó que la municipalidad implemente el sistema, sin la tercerización, y se quede con el 100% de las ganancias. Con estos ingresos se podrá pagar la multa, en caso de ser necesaria, a Parxin. Aseveró que la comuna debe pelear por que la indemnización sea lo más baja posible.

Recordó el caso de TX Panamá, empresa a la que se le adjudicó el sistema de gestión tributaria y catastral. Grau rememoró que concejales insistieron en que no se realice una tercerización del servicio, pero que las autoridades de la Intendencia insistieron en que el sistema era demasiado complejo y debía ser manejado por una empresa.

Sin embargo, al rescindirse el contrato por denuncias, ahora la propia comuna está realizando el trabajo a través del sistema Sati.

Finalmente, el concejal Grau instó al intendente Rodríguez a que tome la decisión de pagar la multa a Parxin, que termine el problema y que implemente el sistema desde la comuna. “En 3 años y medio, ¿cuánto podríamos haber recaudado ya?”, expresó, con relación a que hace tiempo se está con idas y vueltas y el sistema no se implementa.

Nenecho sigue dando vueltas

“Así como están las documentaciones recabadas hasta hoy en día no existe motivo para no aplicar”, respondió hoy el intendente Óscar Rodríguez sobre el estacionamiento tarifado. Sin embargo, no pudo confirmar que correrá el sistema. Fue en conversación con ABC Tv, durante la inauguración del arpa gigante instalada en Costanera.

Consultado de dónde se saca el número de 15 millones de dólares como multa, este dijo que está establecido en el contrato una multa de 5 millones de dólares, pero que sube con los intereses.