IPS apoya reforma de régimen jubilatorio para intentar zanjar multimillonario déficit

Cecilia Rodríguez, la gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), explicó parte de la compleja situación financiera en la que se encuentra la previsional con relación a la caja de Jubilaciones.

“Nuestro déficit, si hablamos del déficit corriente desde el 2020 hasta la fecha, es de US$ 56.000.000. Por otro lado, tenemos ese gasto que no tiene una fuente de financiamiento, que fue el ajuste laboral jubilatorio, que es de US$ 46.000.000”, detalló Rodríguez.

“También es importante mencionar que nosotros seguimos pagando el beneficio adicional anual que no tiene fondo de financiamiento, que desde el 2020 hasta la fecha corresponde a US$ 108.000.000”, puntualizó.

Reforma del sistema de jubilación

Ante toda esta compleja situación financiera la funcionaria señaló que desde la previsional apoyan la reforma del sistema de jubilación, con el planteamiento de modificar la forma de establecer el pago, que actualmente se realiza teniendo en cuenta los sueldos de los últimos tres años, estableciendo el cálculo sobre los últimos 10 años de aporte.

“Tenemos que seguir proponiendo varios cambios, varias reformas, y una de las reformas que sería muy importante es el cambio del cálculo de la jubilación del periodo, el cálculo de jubilación, que es la base reguladora”, sostuvo Rodríguez.

“Hay que tener en cuenta al menos los últimos 10 años o los mejores 10 años, en vez de los últimos 3 años que estamos teniendo ahora. Vamos a insistir con eso”, manifestó.

“Otra cosa que tenemos que hacer es reajustar nuevamente el haber mínimo jubilatorio, bajar para las nuevas altas”, añadió la funcionaria

Por otro lado, Rodríguez explicó que también se tiene que negociar la deuda del Estado, “que hoy es casi US$ 500.000.000”, destacó.

