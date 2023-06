Estacionamiento tarifado: Parxin se prepara para implementar sistema en Asunción

“Ellos van a ser nuestros controladores en calle”, resaltó Víctor Arrúa Antunez, gerente del consorcio Parxin sobre los cuidacoches. Fue luego de la reunión con miembros de la Asociación de Cuidavehículos de Asunción, realizada esta tarde, en la Escalinata de Antequera y Castro.

Lea más: Parxin no busca cobrar multa de US$ 15 millones, sino implementar estacionamiento tarifado, afirma

Consultado sobre si Parxin ya tiene confirmada la implementación del estacionamiento tarifado en Asunción, Arrúa respondió: “Hasta ahora sí. No salió todavía la orden de trabajo, pero tenemos entendido que sí. Por eso, no podemos avanzar todavía hasta que no tengamos la confirmación de parte de ellos. Pero estamos haciendo todos los avances posibles para que cuando ellos nos digan ‘empiezan desde hoy’, nosotros tengamos todo listo para poder arrancar”.

Lea más: Concejales exigen a “Nenecho” decidir sobre Parxin

El gerente aseguró que los cuidacoches serán contratados “por el tiempo que dure el trabajo. No hay un contrato mínimo, salvo un periodo de prueba como tiene cualquier empresa”. Comentó que si ellos cumplen con sus funciones, podrán seguir trabajando durante años.

El gerente dijo que ningún detalle aún está fijo sobre cómo será el trabajo, por lo que no pudo dar mayores datos al respecto. Anunció que esta semana llegan los técnicos de la empresa desde la Argentina y ellos definirán las especificaciones y liderarán las capacitaciones a los cuidacoches.

Estacionamiento tarifado, vía aplicación

“Con ellos vamos a estar trabajando en el oficina para ver cuántas personas necesitamos por cuadra, por manzana, por sector, y una vez que tengamos identificado eso, vamos a estar empezando las capacitaciones”, señaló el gerente.

Lea más: Estacionamiento tarifado: Ciudadanos urgen definición, pero Nenecho está de viaje, en Bélgica

Arrúa comentó que se mantiene el formato de usar una aplicación móvil como única vía para poder estacionar y realizar el pago a través de allí.

Consultado sobre las denuncias de intenciones de venta de porcentuales de Parxin, indicó que no puede hablar de ese tema puesto que él está en la parte administrativa.

Hay más de 400 cuidacoches en Asunción

Por su parte, Daniel Sánchez, representante de cuidacoches, se mostró de acuerdo con todo lo conversado en las reuniones con Parxin. Dijo que están censados más de 400 cuidacoches.

Agregó que son conscientes de que el sistema será implementado por etapas y que por ende las contrataciones también se realizarán de esa manera.

Lea más: Nenecho: “No existe motivo para no aplicar” el estacionamiento tarifado

El estacionamiento tarifado se suspendió antes de su implementación en Asunción debido a una serie de denuncias en torno a su concesionario, el consorcio Parxin.

Más de 9.000 ciudadanos se oponen al estacionamiento tarifado

También la Contraloría General de la República realizó un análisis en torno a Parxin y posibles irregularidades. Concluyó que no es claro quién es realmente la empresa líder del consorcio y, por ende, tampoco es claro si se cumple o no con los requisitos exigidos por la Municipalidad de Asunción para ejecutar la concesión.

Lea más: Estacionamiento tarifado: "vamos a ser legales", resalta representante de cuidacoches

La propia Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), realizó meses atrás una auditoría durante la cual encontró irregularidades que se habrían dado durante el proceso de licitación y adjudicación del servicio.

Sin embargo, pese a las irregularidades y la oposición de la ciudadanía, que presentó más de 9.000 firmas en contra del estacionamiento tarifado, la semana pasada autoridades municipales dieron a entender que sí se implementaría el sistema, aunque no dieron aún la fecha ni formalizaron su decisión.