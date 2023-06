Parxin no busca cobrar multa de US$ 15 millones, sino implementar estacionamiento tarifado, afirma

“No tenemos la intención de que la Municipalidad de Asunción abone la multa, lo que esperamos desde el Consorcio es que se dé cumplimiento a la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que establece el cumplimiento de la adjudicación”, señala el comunicado remitido hoy por el consorcio Parxin a nuestro diario, en torno al estacionamiento tarifado.

Parxin alega que la implementación del sistema de estacionamiento tarifado contribuirá al ordenamiento en la ciudad de Asunción y permitirá mejorar significativamente la movilidad y el tránsito en la ciudad.

El estacionamiento tarifado se suspendió antes de su implementación en Asunción debido a una serie de denuncias en torno a su concesionario, el consorcio Parxin. También la Contraloría General de la República realizó un análisis en torno a Parxin y posibles irregularidades. Concluyó que no es claro quién es realmente la empresa líder del consorcio y, por ende, tampoco es claro si se cumple o no con los requisitos para ejecutar la concesión.

Consorcio Parxin está envuelto en irregularidades

La propia Municipalidad de Asunción realizó meses atrás una auditoría durante la cual encontró irregularidades que se habrían dado durante el proceso de licitación y adjudicación del servicio.

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), ya dejó en claro que no intentará pelear para evitar el pago de la multa, de al menos US$ 15 millones a Parxin, de rescindirse el contrato con el consorcio. Además, pretende “lavarse las manos” haciendo una consulta ciudadana, en la que solo dará la opción de pagar la multa o implementar el sistema, no así de realizar un arbitraje.

Parxin ha dado una prórroga de diez a la Municipalidad de Asunción para que tome una decisión, según confirmó Pedro Britos, representante del consorcio.

Parxin dice que estacionamiento tarifado será beneficioso para la ciudadanía

“El proyecto tiene la finalidad de fomentar el empleo formal, contribuir al ordenamiento de la ciudad. Además, permitirá financiar proyectos de mejora en las obras viales y sin duda alguna, redundará en una ciudad más segura, ordenada y respetuosa de la ley”.

“El sistema también fomentará la responsabilidad ciudadana mediante una cultura de autorregulación y educación entre los conductores, lo que dará lugar a una mayor atención de las reglas de tránsito y el respeto a la ley en general”, continúa el documento.

“Los ciudadanos que abonen por este servicio podrán ver la inversión que se llevará a cabo con la recaudación del estacionamiento tarifado, ya que los fondos serán utilizados para financiar proyectos de mejora de las obras viales en Asunción; en un 40% será destinado a la mejora del tránsito y transporte, mientras que un 60% se invertirá en la mejora del desagüe pluvial y la pavimentación”, asevera le texto.

Finalmente, en el comunicado se dicta que el sistema de estacionamiento tarifado beneficiará a los cuidacoches, que serán contratados por la empresa Parxin.

Operaciones y compromisos de venta a espaldas de la ciudadanía

Una venta de los porcentuales de participación se realizó entre los socios de Parxin en el 2016, según documentos firmados por Francisco Maioli Díaz, representante de Geolatina SA, que señalan que Geolatina pasó de tener 40% a 60% del consorcio. Esto no fue informado oficialmente a la Municipalidad.

Posteriormente, en el 2022 la empresa Edivi SA, de Daniel Díaz de Vivar, prometió a Geolatina SA el pago de US$ 1,5 millones por la compra de acciones en Parxin, concesionaria del estacionamiento tarifado en Asunción. En la municipalidad siguen figurando las empresas originales. Cualquier venta debe ser aprobada por la comuna, como requiere la Ley de Concesiones, o sino es ilegal.

Las informaciones recién fueron dadas a conocer tras una investigación de ABC Color.