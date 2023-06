TSJE validó firmas contra el estacionamiento tarifado en Asunción

El arquitecto Ricardo Meyer explicó en contacto con ABC Color que si bien esta iniciativa popular no es vinculante, el documento por emitido por la Justicia Electoral obliga a la Junta Municipal a convocar a una sesión y discutir la ordenanza. Además, deben invitar al grupo impulsor a participar del debate, con voz pero sin voto, para discutir el proyecto.

Meyer recordó que el proyecto de ordenanza de los ciudadanos solicita que se suspenda el estacionamiento tarifado hasta que Asunción cuente con un sistema de transporte público eficiente.

“De lo contrario no se liberará el espacio de estacionamiento, no va a liberar las calles ni disminuir embotellamientos porque la gente tendrá que ir sí o sí en su vehículo particular al no tener un sistema de transporte que los lleve”, expresó Meyer.

“Una presión ciudadana”, dice Meyer sobre estacionamiento tarifado

El arquitecto añadió que si bien los concejales pueden hacer lo que ellos decidan, la iniciativa popular es una gran presión ciudadana. Recordó que esto podía haber sido un proyecto de ordenanza presentado por el intendente o los concejales, pero ninguno tomó la iniciativa, por eso lo tuvo que hacer la ciudadanía.

Recordó que juntaron más de 15.000 firmas de las cuales fueron validadas 9.100, lo que es una presión. “No pueden ignorar el descontento que produce esto”, sostuvo.

Indicó que esperan que los concejales recapaciten y tengan en cuenta la voz de casi 10.000 asuncenos, que no quieren que se implemente el estacionamiento tarifado.

Recordemos que la Municipalidad había anunciado que en estos días daría la orden de inicio a la empresa para la puesta en funcionamiento del estacionamiento tarifado.

Junta está obligada a tratar el tema

El documento por el que se expide al Justicia Electoral significa que la Junta a partir de ahora tiene la obligación de tratar el tema del estacionamiento tarifado en un plazo de 15 días. El documento tiene fuerza de ley, puntualizó Meyer.

Para Meyer, ahora no es para nada conveniente que den la orden de inicio del estacionamiento tarifado. “Si bien no queda congelada la intención, pues es potestad del intendente, no sería muy lógico que con una iniciativa popular sin finiquitar, sigan avanzando en este proceso”.