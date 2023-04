Estacionamiento tarifado: Más de 9.000 asuncenos exigen derogar ordenanza que dispone su implementación

En total, se juntaron 9. 059 firmas de asuncenos que están en contra de la implementación del estacionamiento tarifado en la capital del país. Se necesitaban 8.987, que es el 2% del padrón. La iniciativa popular de colecta de firmas para frenar el estacionamiento tarifado en Asunción pide que el sistema no se implemente hasta que se logre contar con un sistema de transporte público que funcione.

Ricardo Meyer, impulsor de la firmatón contra el estacionamiento tarifado en Asunción, comentó que en realidad unas 20.000 firmas habrían sido recogidas, pero que un gran porcentaje no puede ser contabilizado para la iniciativa por tratarse de ciudadanos de Central y no de Asunción. “Tiene un valor político porque son personas afectadas por el sistema, pero no las vamos a contabilizar”, refirió.

Las firmas se realizaron a través de la vía digital, en la página web del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Meyer explicó que primero van a presentar las firmas ante el Tribunal Superior de la Justicia Electoral, ya que la institución debe validar el proceso. Habrá un periodo de tachas y luego las firmas con la petición serán presentadas ante la Junta Municipal de la capital del país.

La recolección de firmas había comenzado el 12 de febrero. Meyer resaltó que este mes “explotó” el problema de las deficiencias del transporte público, por lo que con más razón no se puede poner en vigencia el sistema de transporte.

Buscan derogar ordenanza de estacionamiento tarifado

El grupo busca que se derogue la ordenanza que habilita la implementación del estacionamiento tarifado en la Capital. “Los concejales tienen la posibilidad de hacerse eco del pedido de los ciudadanos y también tienen la posibilidad de rechazar este pedido, pero con las consecuencias que eso implica”, afirmó Meyer.

El estacionamiento tarifado se encuentra suspendido en Asunción luego de una serie de denuncias en torno a su concesionario, el consorcio Parxin. También la Contraloría General de la República está realizando un análisis sobre irregularidades que, según informó la misma Municipalidad de Asunción, se habrían dado durante el proceso de licitación y adjudicación del servicio.