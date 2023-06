Meyer: Justicia Electoral no se expide sobre firmas contra el estacionamiento tarifado

Ricardo Meyer publicó un Twitter en el que denuncia que hace más de 50 días la ciudadanía cumplió con los requisitos para la iniciativa popular contra el estacionamiento tarifado y a favor del Transporte Público. “Más de 9 mil firmas válidas, pero hasta hoy la Justicia Electoral no se expide”, criticó.

En conversación con ABC Color, contó que el 20 de abril ingresaron los documentos al tribunal primera sala, que es donde iniciaron el proceso y hasta ahora está dando vueltas.

“Yo fui la semana pasada, hoy otra vez de vuelta, estuve, va, viene supuestamente están verificando las firmas, pero la plataforma de la Justicia Electoral automáticamente ya filtra. Si en la plataforma hay 9.089 firmas, quiere decir que hay 9.089 firmas válidas, porque la plataforma no te permite cargar si vos no sos elector de Asunción”, aseguró.

Lea más: ¿Cuándo entrará a regir el estacionamiento tarifado en Asunción?

Dijo que es urgente que se remita la iniciativa a la Junta Municipal para que puedan tratar el tema. Dijo desconocer si es que en la Justicia Electoral tiene un plazo, pero le preocupa que pasaron ya más de 50 días para que saquen una resolución y todavía no lo hagan.

Iniciativa se realizó por falta de interés de concejales

Ricardo Meyer comentó que esta iniciativa popular surgió porque ningún concejal se hizo eco, considerando que la manera de plantear proyectos de ordenanza municipal a la Junta es mediante un concejal o el intendente.

“Como ni el intendente, ni ningún concejal metieron un proyecto similar a este, es que nosotros hicimos la iniciativa popular. De hecho, si en medio de la iniciativa un solo concejal se dignaba a hacer como suya esta idea, no iba a tener más sentido la iniciativa popular. No hay ningún concejal que se haya hecho eco de esto, por eso no van a urgir luego”, lamentó.

Contó que ellos, como ciudadanos, no tienen acceso a las firmas digitales, solo al número de cédula, por lo que no tienen posibilidad de saber quienes son los firmantes, pero la Justicia Electoral si puede verificar eso, y es sobre lo que no se están expidiendo.

Lea más: Estacionamiento tarifado: Más de 9.000 asuncenos exigen derogar ordenanza que dispone su implementación

“Nosotros vamos a esperar mañana, ahora me dicen que mañana van a remitir a la Junta Municipal, o si no, vamos a meter un urgimiento por escrito, porque el problema es que la municipalidad va a dar en estos días la orden de inicio a la empresa y nosotros queremos que se trate esto antes de eso. A fin de mes dijo la municipalidad que iba a dar la orden de inicio”, agregó.