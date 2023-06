IPS: asegurados pidieron a Santiago Peña la derogación de la ley Samaniego y mejores servicios de salud

Portando carteles con frases como “fuera Vicente Bataglia”, “no al robo de medicamentos” y “derogar Ley Samaniego”, los asegurados, jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) marcharon ayer para reclamar mejores prestaciones del seguro social. Desde hace tiempo, los aportantes del ente denuncian la falta de fármacos, deficiencias en la atención a la salud , hechos de corrupción y una pésima administración.

El grupo de manifestantes, que se reunió en la Iglesia La Piedad del barrio Mbocayaty de Asunción, llegó hasta el domicilio del presidente electo, Santiago Peña, a fin de hacerle entrega de un pliego de demandas y expresar preocupación por la terrible administración del ente.

Los aportantes del IPS aseguran que el manejo actual de la institución está poniendo en riesgo el Fondo de Jubilaciones.

IPS está plagado de corrupción, dicen aportantes

En el petitorio presentado al nuevo Gobierno por la Asociación Nacional de Asegurados y la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay del IPS, se destaca fundamentalmente la exigencia de mejorar la atención de la salud, asegurar el financiamiento del programa médico, garantizar la sostenibilidad del fondo de jubilaciones y pensiones.

“La crisis del IPS se agrava día a día con una atención cada vez más deplorable; esto está directamente relacionado con los hechos de corrupción. No hay medicamentos, no hay la cantidad de profesionales para una asistencia digna, no existe la infraestructura que se requiere”, cuestionó Eduardo Aguayo, presidente de la Asociación Nacional de Asegurados.

Además de contener una lista de medidas administrativas que pueden ser aplicadas de manera inmediata, el documento entregado a Peña detalla reclamos de carácter estructural que requerirán de un tiempo más prudencial.

Los manifestaron enfatizaron la importancia de democratizar la institución y la necesidad de derogar la Ley Samaniego (Ley 7037 del Programa de Enfermedad y Maternidad) , que habilita al ente a aprobar líneas de crédito que ya suman a la fecha G. 1 billón en préstamos bancarios.

“Antes de seguir pagando a la industria farmacéutica, es necesario auditar esas deudas. Estamos seguros que subyacen hechos de corrupción y consideramos esas deudas fraudulentas”, dijo Aguayo.

Los manifestantes pidieron también acabar con los pactos de impunidad entre las autoridades salientes y los que ingresan al nuevo Gobierno.

Santiago Peña prometió que “los fondos jubilatorios no se tocan”

El futuro jefe de Estado recibió en su residencia a los representantes de los asegurados y jubilados del IPS. Prometió que se conformará una mesa de trabajo a fin de propulsar las medidas administrativas necesarias.

Además, Peña dejó en claro que “los fondos jubilatorios no se tocan”.

Pedro Halley, representante de los jubilados del IPS manifestó que el presidente electo pidió una terna de por lo menos tres nombres de posibles candidatos a tres bancas dentro del Consejo de Administración del ente: representante de los Empleadores; representante de los Trabajadores Aportantes y representante de Jubilados y Pensionados.

Halley refirió que Peña les aseguró que “ni un solo consejero o presidente del IPS será figuretti’, sino que serán “técnicos de primer nivel” al frente de la previsional.

Pliego de peticiones a Santiago Peña

Suspender preventivamente los procesos de contrataciones innecesarios financiados por el Fondo de Enfermedad y Maternidad, reasignando los respectivos recursos a prioridades relacionadas a mejorar la atención médica y hospitalaria. Fortalecer el sistema de agendamientos por call center. Abreviar todos los plazos para otorgar turnos, en atención ambulatoria, especializada y cirugías programadas. Implementar un sistema de trazabilidad de los medicamentos adquiridos para evitar perdidas y mermas por robo y vencimientos. Modificar los procesos de compras a efectos de que el asegurado pueda presentar sus recetas en las farmacias privadas, sin costos adicionales. Fortalecer el Hospital Buongermini y priorizar la atención médica y quirúrgica de los adultos mayores. Fortalecer los centros de atención del interior mediante la asignación de suficiente personal médico y efectivo suministro de insumos. Control de calidad de medicamentos. Suspensión de cuotas por créditos aprobados a jubilados y pensionados. Reembolso de los gastos médicos. Reactivación del laboratorio de producción de medicinas. Consolidar los derechos laborales de los funcionarios del IPS. Rehabilitación del CREAM – San Bernardino. Reasignación interna de los recursos derivados del descuento del 6% sobre haberes pagados. Haber jubilatorio mínimo para todos los todos los beneficiarios de jubilaciones de retiro por vejez e invalidez, pensiones por muerte y demás prestaciones económicas de pago mensual. Regularización de los subsidios. Reordenar los procesos de solicitud, liquidación y pago de beneficios. Pensiones por muerte. Reembolso de gastos funerarios. Provisión de anteojos para los jubilados. Seguro médico de padres jubilados.

Medidas exigidas para reformar el fondo del IPS