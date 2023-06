MEC: en medio de crisis educativa, ministro Zárate viaja a Portugal por 10 días

En medio de una crisis educativa por falta de infraestructura en escuelas y colegios, insuficientes fondos para pago de deudas por alimentación escolar y hechos violentos que involucran a estudiantes, el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Nicolás Zárate, viajó el 25 de junio a la ciudad de Lisboa, en Portugal, donde permanecerá hasta el próximo miércoles 4 de julio, para participar de charlas sobre “extensión de la jornada escolar en América Latina y el Caribe”.

Justamente, en Paraguay suman tan solo 300 instituciones educativas públicas que cuentan con jornadas escolares extendidas, además de otras 130 escuelas del sector privado y subvencionado, aunque se apunta a contar con otros 300 establecimientos educativos, según Alcira Sosa, viceministra de Educación Escolar Básica.

El viaje del titular del MEC se da cuando se contabilizan más de 12.900 aulas que necesitan algún tipo de refacción, además de otras 250 con riesgo de derrumbe, que solo fueron clausuradas, sin posibilidad de ser reparadas por falta de presupuesto, según indicó Alcira Sosa, quien interina la titularidad del MEC en ausencia de Zárate.

Lea más: Directores contabilizan 249 aulas con peligro de derrumbe en 7800 escuelas

“Las aulas que están con riesgo de derrumbe están clausuradas. Su reparación implica el monto de US$ de 410 millones, que necesitamos para resolver la histórica deuda de infraestructura. Dependiendo de la institución, reorganizamos los espacios y acondicionamos las bibliotecas o ludotecas para aulas”, expresó la viceministra de Educación.

Crisis educativa y deuda por alimentación escolar por falta de donación de la UE

La alta funcionaria reconoció que en Paraguay faltan fondos para poner en condiciones las instituciones educativas y al mismo tiempo sumar más escuelas que puedan implementar las jornadas extendidas. En ese sentido, Sosa reconoció que otra dificultad para implementar este sistema es la falta del almuerzo escolar durante todo el año lectivo.

Lea más: Controles de mochilas en colegios se concentran en "zonas rojas"

El MEC trabaja con las gobernaciones y municipalidades para que fuera de Asunción no falte la alimentación de niños. Sosa lamentó que la Unión Europea (UE) haya suspendido la donación de US$ 16 millones, equivalente a alrededor de G. 100 mil millones. La donación no llega porque en el Congreso está trabado el tratamiento de un pedido realizado por organizaciones autodenominadas “provida” y “profamilia” que no quieren que el país siga recibiendo fondos de la UE.

“Los USD 16 millones están pendientes, que hoy no los tenemos disponibles para poder pagar, por ejemplo, la deuda por alimentación escolar o el fondo de emergencia para casos de infraestructura”, dijo Sosa en conversación con ABC.