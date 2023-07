IPS: pacientes oncológicos dicen que Gobierno de Mario Abdo les hizo sufrir mucho

Gloria Villasanti, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Instituto de Previsión Social (IPS) realizó serios cuestionamientos al informe de gestión del presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien ensalzó las obras realizadas por el ente para “mejorar la atención” a los aportantes del seguro social.

“Este gobierno (de Mario Abdo Benítez) nos hizo sufrir tanto. El presidente del IPS (Vicente Bataglia) nos dejó a la deriva”, lamentó Villasanti.

La representante de los pacientes con cáncer cuestionó que el titular del Poder Ejecutivo durante los últimos 5 años, valoré únicamente las mejoras edilicias realizadas por el IPS, pasando por alto el padecimiento de los asegurados que recurren a la previsión buscando atención sanitaria, pero se encuentran con la triste realidad de que deben comprar hasta la jeringa para su tratamiento médico.

“Nos gusta se que invierta en infraestructura, pero una obra no nos va salvar la vida. A nosotros nos va salvar la vida la provisión regular de medicinas y que no fallemos en nuestro tratamiento; eso es lo que tienen que mejorar”, sostuvo.

IPS cambia de cara pero brinda el mismo pésimo servicio, dicen

Villasanti cuestionó duramente a la administración de Vicente Bataglia, asegurando que “fue la peor gestión” de los últimos años. Refirió que el presidente del Consejo de Administración lo único que logró fue cambiar la cara de los hospitales del IPS, pero que la atención sigue siendo pésima.

Actualmente, Bataglia está de vacaciones por Europa según los diversos gremios de la previsional. Trascendió que debe regresar a sus funciones el 21 de julio.

“Bataglia se pasa publicando que inauguró obras en tal lugar, pero sólo le cambian la cara al sitio, después todo funciona igual. No hay insumos, no hay medicamentos. El paciente está sufriendo de las mismas penurias”, acusó.

La presidenta de la asociación de pacientes oncológicos aseguró que los asegurados del IPS y, principalmente los pacientes crónicos, merecen mejores prestaciones médicas.

“Cuando hacen mejoras en un lugar es más cómodo el asiento, se pintan las paredes, pero lo que nosotros realmente necesitamos es la solución a nuestros problemas médicos, que nos den tratamiento en tiempo y forma. Hay todo tipo de faltantes en el IPS; pasamos muy mal este Gobierno”. sostuvo.

IPS no tiene ni jeringas, denuncian asegurados

Villasanti recordó que desde hace tiempo, los pacientes crónicos del IPS deben hacer lobby, emitir comunicados y realizar manifestaciones para que sus reclamos sean escuchados. “No nos merecemos más esto. Queremos que nuestros derechos se respeten”, dijo.

Aseguró además que el faltante de fármacos es crónico y que a los asegurados no les queda más opción que recurrir a la compra irregular de los medicamentos.

“A la gente no le queda de otra que ir a rebuscarse por Clorinda, Argentina. Es una peripecia; en este momento no hay ni jeringa en el IPS. Sabemos que es de bajo costo, pero son insumos básicos que en ningún hospital debe faltar, menos en uno tan importante como es la previsional. Sale menos de G. 5.000 pero no se le puede hacer comprar al paciente, es injusto. Nosotros somos los dueños del IPS, aportamos años y años para acceder a sus servicios”, lamentó.

Todo es causa de la mala gestión del IPS, dicen

Villasanti mencionó también la deuda que tiene la previsional con sus proveedores. Aseguró sin embargo, que es culpa de los administradores del ente.

“La deuda con sus proveedores no es culpa del aportante, es responsabilidad de ellos. Es causa de la mala gestión administrativa. Como asociación tenemos la esperanza de que este próximo Gobierno sea mejor, especialmente en cuanto a provisión de medicamentos”, dijo.

La presidente de la asociación pidió en ese sentido, que el Gobierno de Santiago Peña entienda que la prioridad para los asegurados del IPS es la provisión de sus medicinas.

“La infraestructura es importante, no digo que no valga la pena, pero deben dar prioridad a los insumos y medicamentos. Anhelamos ese día y ojalá que este nuevo Gobierno nos ayude; queremos trasmitirle ese pedido”, puntualizó.