Fiscales piden ser reincorporados al padrón para elegir a representantes del CM

Este lunes 17 de julio de 2023, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay que preside el fiscal adjunto Augusto Salas Coronel y el Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público, cuyo secretario general es Justo Duarte Guanes, solicitaron por medio de una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia César Manuel Diesel Junghanns, que en la próxima sesión ordinaria analicen la reincorporación de los citados funcionarios al padrón que será utilizado para la elección de los abogados matriculados representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM).

Lea más: Abogados celebraron padrón depurado para las elecciones

La nota dirigida a la Corte empieza señalando que la función constitucional del Consejo de la Magistratura deviene en la selección de los candidatos conforme a méritos y actitudes para integrar los cargos, especialmente en lo concerniente al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública.

Agregan, que de la composición del Consejo de la Magistratura se puede delimitar diciendo, el constituyente pretendió establecer la efectiva representación de los estamentos que tengan interés justificado de intervenir -efectivamente- en la selección de candidatos a conformar el sistema de justicia.

Argumento de fiscales para elegir representantes ante el Consejo de la Magistratura

La nota también resalta que el plantel de funcionarios fiscales se erige con un interés legítimo a propugnar esta representación ante el Consejo de la Magistratura, a través de la elección de dos abogados matriculados que tendrían la posibilidad de integrar el citado órgano y contribuir a la representatividad de sus electores.

Ciertamente, la norma constitucional (Art. 262 Constitución Nacional) no establece expresamente la representación del Ministerio Público, sin embargo, en el inc. 4) indica la composición con dos abogados de la matricula, nombrados por sus pares, sin hacer distinción si estos deben estar en el ejercicio de la profesión o no, solo se establece la exigencia de estar debidamente matriculado.

Lea más: Abogados votarán a sus pares

En ese orden, refieren los solicitantes- resulta compatible que los funcionarios fiscales que estén matriculados ante la Corte Suprema de Justicia, sean incluidos en el padrón para la elección de los abogados y pueda efectivizar la posibilidad de influir en la representación ante el Consejo de la Magistratura.

De igual manera, sostienen que el derecho a elegir es de rango constitucional, en este caso a los abogados que tendrán la representación de un sector importante de la sociedad, por esa razón, no es adecuado restringir esta posibilidad a los funcionarios del Ministerio Público.

En lo particular, -sostienen- no existe la restricción específica respecto al derecho a sufragar, pues la norma constitucional solo hace referencia a abogados matriculados elegidos por sus pares, sin discriminar que estos deban estar en el ejercicio de la profesión.

Con esta inclusión se pretende hacer efectiva la finalidad en la integración del órgano constitucional, que como se expresara, consiste en la representatividad de todos los sectores directamente involucrados en la selección de los candidatos a integrar la magistratura, en el sentido amplio de la palabra, argumentan para solicitar ser incluidos en el padrón eleccionario los funcionarios del Ministerio Público.

Última “depuración” del padrón excluyó a más de 24.000 abogados

A pedido del Colegio de Abogados del Paraguay, en marzo de 2020, la Corte Suprema de Justicia resolvió “depurar” del padrón de elección para abogados representante ante el Consejo de la Magistratura, a los funcionarios públicos en general. Fueron entonces excluidos de padrón los jueces, fiscales, defensores públicos, síndicos, militares, policías y abogados de entes públicos.

Lea más: Abogados eligen a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura

Con aquella “depuración” al padrón realizada por la Corte Suprema de Justicia al excluir a los funcionarios públicos, quedaron sin posibilidad de participar de las elecciones para representantes para el Consejo de la Magistratura, unos 24.000 abogados.

Ante la Corte Suprema estaban matriculados en el 2020 casi 55.000 abogados, y en el pre padrón presentado en marzo de ese año, estaban habilitados un poco más de 31.000 profesionales del derecho.

La Corte no había proporcionado entonces los datos estadísticos específicos para conocer cuántos jueces, fiscales, defensores públicos, síndicos, policías, militares y funcionarios públicos en general, quedaron fuera del padrón.

Las elecciones de abogados representantes para el Consejo de la Magistratura tendría que realizarse en noviembre de 2023.