En reunión con representantes argentinos, autoridades paraguayas condenarán cobro de peaje en la hidrovía

Durante una audiencia realizada este martes 1 de agosto entre diputados, senadores y representantes del sector de armadores se llegó a varios acuerdos para solucionar la situación de retención de una embarcación paraguaya por parte del gobierno argentino y las autoridades concluyeron que mantendrán una primera reunión con representantes del vecino país el próximo lunes 7 de agosto.

En este encuentro, adelantó la senadora Kattya González, condenarán el cobro de un peaje unilateral, que viola no solamente el Tratado de Santa Cruz de la Sierra, suscrito en el año 1992, y todos los mecanismos que se establecen para los cobros que eventualmente tienen que ser socializados por los cinco países que firmaron, sino además las bases y los cimientos del propio Mercosur, expresó la congresista.

Lea: Policía Federal y Armada Paraguaya incautaron embarcaciones en el río Paraná

Exigen US$ 147 por tonelada

Recordemos que el gobierno argentino retuvo la embarcación paraguaya exigiendo el pago de un peaje, consistente en US$ 1,47 por tonelada.

Además de los representantes de las dos Cámaras del Congreso Nacional, en la reunión estuvo presente un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las autoridades coincidieron en que la posición tomada por Argentina es peligrosa y una violación al tratado de libre navegación.

Recordaron además que la hidrovía representa un activo para nuestro país, porque el 80% de productos de importación y exportación pasan por ahí.

Lea más: Conflicto por peaje en hidrovía “se encamina” hacia tribunales internacionales

Atentan contra comercio exterior paraguayo

Enfatizaron que, al hacer esta acción, Argentina atentó contra la institucionalidad regional y afectó también el comercio exterior.

Todas estas conversaciones las mantuvieron en una audiencia pública en la Cámara de Senadores.

Durante la misma se convocó a una mesa de trabajo con Cancillería, Puertos, Aduanas y los distintos gremios que son afectados por esta situación.

La senadora Kattya González explicó que presentarán un proyecto de declaración que pretende ser una posición firme del Congreso Nacional ante el atropello sufrido por parte de Argentina. Esta iniciativa será unánime a nivel Parlasur en la primera reunión con autoridades argentinas el 7 de agosto próximo.

Más info: Retención de buques en Argentina: “Es una violación del derecho internacional”

Juicio podría llevar muchos años

Advirtió que están abriendo el canal de la diplomacia como una vía de solución más rápida, pues si el conflicto se lleva a arbitraje internacional, la resolución “llevará muchísimos años”.

Uno de los pedidos firmes que harán es la suspensión de cobro de este peaje, que es “ilegal”.

Además, puntualizó, “la libre navegación de nuestros ríos es un derecho internacional consagrado por tratados y no podemos permitir tarifas poco competitivas debido a los peajes.”

Eliminación de privilegios a parlasurianos

En otro orden, Kattya González mencionó que luego de trabajar bastante para que los parlasurianos ya no tengan un salario, finalmente esto se hace realidad.

“Trabajamos en nuestro periodo anterior para la eliminación del privilegio de una representación que realmente fue muy ociosa, que no tenía una agenda, que no llevaba una posición país, salvo honrosas excepciones. Hoy tenemos una representación indirecta delegada que esperamos fortalecer con una agenda legislativa y con el apoyo también del Congreso. Se eliminan 24 mil millones de guaraníes, que era el presupuesto que sostenía el Parlasur, y nosotros no vamos a tener ningún tipo de privilegios”, detalló la parlamentaria.

González consideró que, más allá del aspecto económico, lo que se tiene que lograr es potenciar “una agenda país que entienda que el Paraguay por su mediterraneidad necesita fortalecerse en el Mercosur, pero para eso también necesita personas que tengan una hoja de ruta en ese sentido”.

La senadora recordó que el orden jurídico internacional es una especialidad, pues Paraguay “necesita sentar una voz firme en este mercado común hoy fallido”.

Criticó designación de procurador

También fue consultada sobre la designación del próximo procurador general de la República, Marco Aurelio González, una persona ligada a Jorge Bogarín Alfonso.

Respondió que ella y varios otros parlamentarios ven con mucha decepción la conformación del gabinete de Santiago Peña. “Hay una preocupación por parte de algunas figuras que están ocupando. Este señor tiene graves cuestionamientos. Según nos dijeron, él se encargó de la redacción de proyectos como el del Ministerio de Finanzas y Hacienda, que deja mucho que desear”, expresó Kattya.

Recordó que Marco Aurelio González fue jefe de campaña de Jorge Bogarín Alfonso para que llegara al Consejo de la Magistratura. “Que sea nombrado igual para atender casos tan importantes a nivel internacional nos llama la atención. Nos consterna la falta de visión política en la conformación de un gabinete que debería tener personas de intachable honorabilidad”, criticó González.