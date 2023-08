MEC: alimentación escolar en Asunción hasta setiembre si se rechaza convenio de la UE

El actual ministro de Educación y Ciencias (MEC), Nicolás Zárate, señaló que estuvo reunido con varios parlamentarios de la Cámara Baja para explicarles la realidad educativa y lo que implicaría la derogación del convenio con la Unión Europea para el apoyo educativo. “Ellos me pidieron información en que nos afectaría que se derogue esto. Yo les di mi opinión muy particular”, sentenció.

Lamentó que el convenio con la Unión Europea se haya polarizado, siendo un tema eminentemente técnico y necesario. “Es increíble que estemos hablando de la derogación de una donación para los chicos. ¿La plata de quién es? Es de los niños, de los jóvenes paraguayos, que quieren una mejor educación; la Unión Europea, comprendiendo eso, nos apoya”, expresó el titular de la cartera educativa.

Aseveró que ya no habló con representantes del nuevo gobierno respecto al proyecto. “Para mí es un tema muy claro y que lastimosamente se politizó. Ellos tienen su posición política bien clara y yo tengo mi posición bien técnica, la cual me ratifico 100%”, aseveró.

Alimentación estudiantil, asegurada hasta el 11 de setiembre

Zárate agregó que en el Ministerio de Educación tiene alimentación en Asunción hasta el 11 de setiembre. “A partir del 12 de setiembre ellos tendrán que buscar nuevos recursos, de fuente 10, fuente del Tesoro, alguna ampliación presupuestaria o algún préstamo, si rechazan la donación”, sentenció.

Aclaró que durante todo el año no tuvo dinero para reparaciones, va a seguir con el nuevo ministro. “No van a poder pagar todo el tema de los kit escolares. Ahora se viene El Niño, con con altas precipitaciones y tenemos que asegurar los techos. No sé cuál es la hoja de ellos, respeto, pero no comparto” sentenció.

El titular saliente de la cartera educativa subrayó que el próximo ministro, Luis Fernando Ramírez, conoce perfectamente la situación educativa. “Yo le pasé todos los datos y él es consciente, pero yo respeto la posición política de ellos”, dijo.

Lamentó la situación por la que está enfrentando la realidad educativa del Paraguay subrayando que realmente los únicos perjudicados son los chicos. “Siento mucho porque nosotros no podemos dar lujo a un país como nuestro de desaprovechar una donación que no tiene ningún condicionamiento”, sostuvo.

Calificando su gestión como ministro de Educación, comentó que logró sus metas y algunos objetivos. Señala que ahora, en el corto plazo, no hará actividad política. “Me vuelvo al campo por un tiempo. Yo no voy a abandonar la política, voy a dedicarme a la política los próximos años”, aclaró.