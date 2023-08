Acuerdo con la UE: Fuerza Republicana en diputados aboga por revisión técnica

En principio una mayoría colorada en Cámara de Diputados estaría en contra de seguir con el acuerdo de la Unión Europea (UE) de US$ 38 millones para la educación paraguaya. En ABC TV, el diputado Mauricio Espínola dijo que su bancada la de Fuerza Republicana tuvo su posición y que él forma parte de una minoría que pide la revisión técnica.

Ante la posible derogación del acuerdo el colorado, considera que sería un despropósito empezar el nuevo gobierno con una enemistad con los que representan una parte importante del comercio exterior (Unión Europea). La intención de derogar se trata este miércoles en Cámara Baja.

Aseguró que es un convenio donde no se devuelve nada. “Me comprometí con Santiago Peña a ser cooperante de lo que es favorable para el país. Hacemos un análisis técnico. Me pregunto cómo quedamos con los US$ 5 millones que ya cooperaron”, resaltó.

Lea más: MEC: alimentación escolar en Asunción hasta setiembre si se rechaza convenio de la UE

Afirmó que Paraguay dirige su propia educación

Debido a la consulta de si quién cree que dirige la educación del país, Espínola expresó que es el propio gobierno. Indicó que de este acuerdo los estudiantes se beneficiarán con G. 45 mil millones para alimentación escolar y G. 9 mil millones para trabajos de infraestructura.

“Hoy no cambió la posicion, en bancada se debate, existen minorías en la que se dice que debía revisarse la ley 6.659 relacionado al convenio. En ese grupo estoy yo”, finalizó.

Lea más: Arnaldo Samaniego pide “prudencia” ante posible derogación de convenio con Unión Europea