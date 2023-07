Designan a Raúl Doria como futuro titular del INCAN

Este jueves, el doctor Raúl Doria fue designado como futuro director del Incan. En la misma ocasión, se reunió con el futuro ministro de Salud Pública doctor Felipe González, y también junto con pacientes oncológicos.

Aprovecharon la oportunidad para aclarar que “se malinterpretaron” las expresiones del doctor González, quien hoy dijo que “muchas veces, las órdenes judiciales de internación de pacientes son solicitadas por médicos en una situación de desesperación del paciente, pero ante la evaluación del cuadro clínico vemos que los mismos ya no tienen chance de recuperación”.

Raúl Doria, futuro titular del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), dijo al respecto que se interpretaron incorrectamente las expresiones del futuro ministro. “Los representantes de las asociaciones de los pacientes oncológicos llamaron todos angustiados porque quizás malinterpretaron lo que se dijo. Entonces inmediatamente se concretó esta reunión en la cual hubo un diálogo honesto por varias horas. Fue una reunión positiva en la cual el ministro tuvo la oportunidad de explicarles su posición en el futuro del manejo del Ministerio de Salud”, dijo Doria.

Pacientes quedaron conformes, dice

Añadió que luego del encuentro los pacientes quedaron muy contentos y prometieron trabajar junto con las autoridades para poder enfrentar esta terrible enfermedad, y mejorar las condiciones de los sufridos pacientes que padecen este mal.

Indicó que al hablar de políticas sobre el cáncer, lo fundamental la prevención y la detección temprana.

“Y en eso nos vamos a enfocar en nuestra administración. Hay un programa que se llama el PRONAC que se encarga de todos los programas de detección temprana de cáncer de mama, cáncer de cuello, cáncer de colon, cáncer de próstata. Y a esos programas le vamos a dar muchísima importancia y presupuesto para poder cumplir nuestras metas”, prometió.

Ejemplificó que para detectar tempranamente el cáncer de mama necesitan hacer dos millones de mamografías al año. Pero actualmente solo se hacen 26.000, o sea al 2%.

“El ministro fue claro”

Añadió que “el ministro fue bien claro en que vamos a proveer todas las medicinas necesarias en una forma eficiente y efectiva, y ya no a través de recursos de amparo”.

Sostuvo que el recurso de amparo es una forma “muy inefectiva de proveer esos tratamientos”.

“Con un presupuesto pobre no nos podemos dar el lujo de gastar tanto dinero en medicamentos de alto costo que no están dando ningún resultado favorable”.

Prometió que cuando se instale en el cargo, designará a varios residentes para que contabilicen a todos los pacientes que recibieron medicamentos de alto costo en los últimos dos años, y comparen el resultado de esos pacientes comparado con los pacientes que recibieron tratamiento normal.

Creen más en el tratamiento normal

“Yo les aseguro que va a ser quizás mejor la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes que recibieron tratamiento normal, no los tratamientos de alto costo. Pero bueno, eso es un problema que hay que encararlo multidisciplinariamente”, expresó.

Aclaró que no se trata de decir no más recursos de amparo, sino de darles a los pacientes una alternativa. “Pero ya no con estos medicamentos de alto costo que no están cambiando el pronóstico de la enfermedad”, explicó.

Tratamiento curativo y paliativo

Explicó que hay dos tipos de tratamiento, uno curativo y otro paliativo. Y dentro del tratamiento paliativo, de nuevo, hay dos tipos de tratamiento: uno con intención de mejorar la calidad de vida del paciente y otro terminal.

“Ahí es donde la gente quizás malinterprete lo que es tratamiento paliativo”, indicó el doctor.

Detalló que “cuando el tumor llega a un estadio en el cual no responde más a ningún tipo de tratamiento, ese es un tratamiento paliativo terminal en el cual yo puedo ofrecerle tratamientos sintomáticos, del dolor, de la nausea, de la disminución de peso, todo eso, pero no va a responder a ningún tipo de tratamiento que vaya a eliminar el tumor”.

