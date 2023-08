China no es tan importante

Sobre la necesidad de venderle carne a China, el empresario dijo: “Paraguay no tiene acuerdo con China Continental en lo referente a venta de carne, pero sí con Taiwán, y que está favoreciendo mucho al país, ya que está consumiendo un volumen de carne muy bueno e importante, ahora aprobaron el envío de la carne porcina que también está ayudando, y creo que en este momento China no es tan importante para Paraguay en lo referente a carne. Realmente, si nosotros tenemos a Taiwán, logramos la apertura de EE.UU., Corea y Japón, podemos decir que es hasta mejor que China Continental”.

Calidad prémium e industrial

“Yo creo que hoy Paraguay esta exportando el 80 por ciento de su carne, y si hablamos de calidad y por citar una raza, la Brangus entrega una carne prémium como para atender mercados exigentes como Japón, Chile y Brasil, pero el consumo de carne prémium no es tan grande en los mercados donde estamos actualmente, y hoy Paraguay tiene más carne prémium de lo que necesita; además por otro lado, tanto EE.UU., Canadá, Corea buscan carne para industria (hamburguesas) por lo que considero que dentro de todo estamos bien”, explicó el empresario.

Tipificación importante, no primordial

Cuando le consultamos sobre la implementación de la tipificación y dreesing en los frigoríficos dijo: “El tema tipificación es importante pero no es primordial hoy día para Paraguay, por ejemplo, para un país como Uruguay sí, ya que tiene mercados muy nobles como por ejemplo Japón y otros que son más exigentes; no deja de ser importante hoy, pero creo que no es prioridad. Yo pienso que una vez que las negociaciones estén más avanzadas con mercados más exigentes, se debe iniciar su implementación, porque si uno no lo inicia, cuando llegue la hora tampoco va a estar preparado y no debemos perder oportunidades”.

Instituto de la carne no es importante para Paraguay

En lo referente al Instituto de la carne dijo: “Yo pienso que el que divulga realmente la carne es la industria frigorífica, no es el ganadero quien va a ir a hacer conocer la carne fuera del país, nosotros sinceramente como frigoríficos queremos hacer conocer la carne cada vez más para lograr mejores clientes. Para mí, el tema del Instituto de la carne no tiene sentido; que el ganadero sea el coordinador del estudio de la carne, particularmente para mí el Instituto de la carne no es importante para Paraguay, para eso ya están la Cámara de la Carne y los propios frigoríficos que hacen el esfuerzo para lograr nuevos mercados”, finalizó.