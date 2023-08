Contraloría no podrá auditar gestión de Hugo Velázquez en la Vicepresidencia

Con el voto en mayoría de los ministros Víctor Ríos Ojeda y César Diesel, la Sala Constitucional resolvió dar trámite a la acción de inconstitucionalidad que promovió el ex vicepresidente de la República Hugo Velázquez contra la Ley Nº 2.248/03, que faculta a la Contraloría General de la República a auditar su gestión en el alto cargo del Poder Ejecutivo.

Además, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el ex vicepresidente de la República y suspendió los efectos de la normativa. En consecuencia, la Contraloría General de la República no podrá auditar la gestión de Velázquez en la Vicepresidencia de la República y el ex alto funcionario tendrá que presentar su rendición ante el Tribunal de Cuentas.

El ministro Gustavo Santander Dans votó en disidencia por el rechazo de la medida cautelar solicitada por Velázquez, con el argumento de que en el presente caso no se evidencia peligro en la demora, ni que la aplicación del dispositivo jurídico impugnado pueda ocasionar perjuicio irreparable al accionante

Santander Dans también consideró que la sanción y promulgación de la Ley N° 2.248 es de antigua data (año 2003). En consecuencia, votó por el rechazo de la medida cautelar requerida, ya que no cumple los requisitos exigidos en el Artículo 553 del Código Procesal Civil, según puntualizó.

Hugo Velázquez, “significativamente corrupto” para EE.UU.

El 12 de agosto de 2022, el embajador de Estados Unidos de América en Paraguay, Marc Ostfield, informó que el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció la designación pública del entonces vicepresidente de la República y precandidato presidencial Hugo Velázquez (ANR, FR) como “significativamente corrupto” y canceló su visa.

Tras el escándalo de la declaración de significativamente corrupto, Velázquez renunció a la precandidatura presidencial y anunció la posibilidad de renunciar también a la Vicepresidencia de la República; sin embargo, aguantó el vendaval y no dimitió del cargo, completando el periodo de mandato, que finalizó el 15 de agosto de 2023.

El 23 de marzo de este año, el fiscal general del Estado, Emiliano Ramón Rolón Fernández, dispuso la apertura de una investigación penal contra Hugo Velázquez, como así también contra los otros declarados como “significativamente corruptos” Horacio Cartes Jara y Juan Carlos “Charly” Duarte, ex asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá.

El titular del Ministerio Público designó como encargado de la pesquisa al equipo de fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, compuesto por Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Alma Belinda Zayas, Jorge Arce Rolandi y también el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha Contra el Narcotráfico.

Acusaciones de EE.UU. “fueron mentiras”, según Velázquez

Luego de dejar la Vicepresidencia de la República, la mañana del 15 de agosto último, Hugo Velázquez insistió en que las acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos de “significativamente corrupto” se basaron en mentiras y consideró el hecho como una “conspiración”.

“Fue una gran conspiración donde alguien fue a llevar mentiras en contra mía. Creo que con el tiempo vamos a resolver; el tiempo se va a encargar de que sepamos lo que en verdad ocurrió”, manifestó Velázquez ante los medios de prensa.

El ex vicepresidente de la República aseguró que no existe ninguna causa en los estrados judiciales de Estados Unidos y que, por ende, no puede defenderse aún. “Tenemos que resignarnos a buscar demostrar la verdad, no tenemos de otra. Estados Unidos es un enemigo muy poderoso, tenemos que saber que allá no hay nada en los estrados judiciales”, resaltó.

Consultado sobre si se sintió abandonado por Mario Abdo Benítez cuando se registró la crisis con la Embajada de Estados Unidos, Velázquez respondió que no necesita que le “agarren la mano”, pues ya “soy bastante grande para defenderme”.