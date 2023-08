Hugo Velázquez deja la vicepresidencia e insiste en que acusaciones de EE.UU. fueron “mentiras”

Al salir del Congreso, tras el traspaso de mando, el ahora exvicepresidente Hugo Velázquez habló brevemente sobre el mayor escándalo de la gestión: la declaración de “significativamente corrupto” por parte de Estados Unidos.

“Fue una gran conspiración donde alguien fue a llevar mentiras en contra mía. Creo que con el tiempo vamos a resolver; el tiempo se va a encargar de que sepamos lo que en verdad ocurrió”, manifestó ante la prensa.

Velázquez aseguró que no existe ninguna causa en los estrados judiciales de Estados Unidos y que, por ende, no puede defenderse aún. “Tenemos que resignarnos a buscar demostrar la verdad, no tenemos de otra. Estados Unidos es un enemigo muy poderoso, tenemos que saber que allá no hay nada en los estrados judiciales”, agregó.

Acusaciones de trasfondo “político”, dice Velázquez

Por otra parte, insistió en que todo se originó por “cuestiones políticas, aunque no supo indicar quiénes estuvieron detrás, pero descartó a Mario Abdo Benítez. “Me había comprometido a terminar sin pelearme con el presidente de la República. Por primera vez viene un vicepresidente a acompañar la entrega de mando”, resaltó y dijo que, si bien tuvieron sus diferencias, siempre hablaron en privado.

Sobre si se sintió abandonado por él cuando se registró la crisis con la Embajada de Estados Unidos, respondió que no necesita que le “agarren la mano”, pues ya “soy bastante grande para defenderme”.

Finalmente, dijo que ahora se dedicará a descansar y esperar a ver qué sucede, además de reabrir su estudio jurídico.