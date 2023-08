Deuda del Estado a constructoras asciende en torno a U$S 400 millones, más intereses moratorios

El Ing. Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), habló de la reunión que mantuvo el gremio de constructoras con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Sobre el encuentro, señaló que el gobierno de Santiago Peña se comprometió a que este año se pagaría la deuda.

“A corto plazo van a hacer todos los trámites necesarios para poder pagar esta deuda; este año van a hacer una emisión de bonos o algún crédito programático y con eso se podría ir reduciendo esto que hoy el debe el estado a las empresas constructoras”, mencionó.

Deuda está cerca de los U$S 400 millones

Sarubbi fue consultado sobre el monto total de la millonaria deuda. Al respecto indicó que todavía no se tiene un cálculo exacto, pero la cifra se encuentra cerca de los U$S 400 millones.

“Estamos haciendo un estudio interno del gremio y la deuda total está arriba de los U$S 250 millones en capital. A eso hay que sumar las deudas a otras empresas que no están dentro de Cavialpa. Yo le calculo que tendría que estar por el orden de los U$S 400 millones”, puntualizó.

Intereses de la deuda

En otro momento, el titular de Cavialpa explicó que a esa cifra se le debe sumar los intereses que se van a ir calculando a medida que se vayan realizando los pagos del capital porque a partir de ese momento recién se conocerán los plazos de atraso y se podrán calcular el monto de los intereses.

“En los contratos que tenemos con firmado con el MOPC está estipulado el plazo de cobro y si ese plazo no se cumple, está estipulado que habrá intereses moratorios que se van a tener que ir pagando”, mencionó.

“Para nosotros es una necesidad porque todo ese costo financiero que significarían los intereses nosotros ya estuvimos pagando, porque al final de cuentas todo este tiempo seguimos trabajando gracias a préstamos bancarios y a deuda con los proveedores y a ellos nosotros también le pagamos intereses”, justificó Sarubbi.