Gobierno se compromete a pagar su deuda con Cifarma emitiendo bonos

Las deudas de parte del Gobierno a las proveedores de medicamentos viene arrastrándose hace tiempo. En contacto con ABC AM 730, Gerardo García, titular de la Cámara de la Indus­tria Química Farma­céutica (Cifarma), sostuvo que se concretó un plan de pago, tras una segunda reunión con el ministro de Hacienda y las nuevas autoridades.

Comentó que el gremio recibió un informe general de la situación. Les hablaron de la posibilidad de un pago inmediato y además con un proyecto de cancelación de las deudas, con una emisión de bonos desde enero de 2024. “Estamos muy contentos”, refirió.

La deuda en cifras

García dio a conocer los números de los compromisos que el Poder Ejecutivo debe cumplir. Manifestó que la deuda al 31 de julio de este año es de U$S 230 millones, en lo que le corresponde al Ministerio de Salud Pública y que está documentado

Indicó que en proceso de formalización por documentaciones hay otra parte y que en total son U$S 370 millones. Lo que debe el IPS por medicamentos es de U$S 250 millones, señaló. Sumando las cuentas de Salud Pública y la previsional, el monto global es de al menos U$S 600 millones.

“Hacienda transferirá un promedio de U$S 10 millones hasta fin de año”, dijo.

Lea más: Hacienda pagará U$S 10 millones al mes para saldar deuda de Salud Pública con farmacéuticas

Posible abaratamiento para el Estado

“Vamos a bajar el costo financiero por atrasos de pagos, pero se tiene en cuenta la cotización internacional porque varios productos se importan. Los productos podrían abaratarse 20 %, como promedio general”, alegó.

Por último señaló que la provisión de medicamentos no paró por más que se acumulen estas deudas.