Verificación de trabajos en Valenzuela evidencian dos obras fantasmas y la falta de un empedrado

En la tarde de este lunes las autoridades acompañadas por concejales, efectivos policiales y algunos pobladores verificaron cinco obras en la ciudad de Valenzuela.

La Comisión especial integrada por los diputados Luis Franco (PLRA), Cristina Villalba (ANR), Fredy Franco (PLRA), María Constancia Benítez (PLRA) y Edgar Olmedo (ANR) evaluaron las obras que fueron financiadas a través del Fondo Nacional de Inversión Pública y desarrollo (Fonacide), royalties y otros recursos.

El diputado Luis Franco (PLRA) explicó que en el recorrido que hicieron se pudo observar algunos que otros inconvenientes administrativos que aún no pueden detallar para la opinión pública.

Ante la consulta de si se pudo corroborar la inexistencia de alguna obra, dijo que no se quiere adelantar a dar ninguna opinión por respeto a sus colegas con quienes aún deben debatir esta situación.

Asimismo, mencionó que con el recorrido que realizaron recabaron datos importantes que lo analizaran para luego compartir el dictamen para la ciudadanía.

Por su parte el profesor Carlos Cantero, quien también participó de la verificación de los trabajos mencionó que durante el recorrido se pudo constatar que tres obras no se ejecutaron como corresponde.

Resaltó que en la Colonia Pirareta no existe el empedrado, que en documentos figura como una obra concluida. Otro de los inconvenientes que resaltan es el parque de niños de la compañía Potrero Pucú fue levantado en una propiedad privada. Y la escuela Héroe del Chaco de la compañía Ñu Guazu no fue verificada porque los mismos maestros admitieron que no fue refaccionada y que por eso supuestamente devolvieron el anticipo de la obra.

“En este recorrido se evidenció la realidad y además hay obras que figuran en documentos como si ya hubieran terminado hace mucho tiempo. Sin embargo, se nota que se terminaron hace poco nada más”, expresó el maestro Cantero poblador de Valenzuela.

Denuncia de concejales fue “cajoneada”

La verificación de estas obras se realizó a raíz de la denuncia de los concejales Aldo Fabián Flecha (Unace), Geraldina Núñez (ANR), Néstor Cantero (ANR) y Mario Alcides Ávalos (ANR) quienes habían presentado una denuncia formal contra la intendenta Mirtha Fernández (PLRA) en el 2021 ante la Fiscalía de Valenzuela.

Tras varios procesos por la Contraloría General de la República durante todo el primer periodo municipal 2010-2015 de Fernández, se cajonearon las denuncias de la mala gestión de Fernández. Luego de esto la jefa comunal, consiguió su reelección para el periodo 2016-2021 y logró sacar más dinero del Fonacide. Actualmente, la jefa comunal está en su tercera gestión y ahora Hacienda le bloqueó la transferencia de dinero público.

El poco avance de la investigación hizo que el 5 de noviembre del 2022 los concejales volvieran a ampliar su denuncia y allí fue que los fiscales Anticorrupción Diego Arzamendia y Néstor Coronel allanaron la sede municipal dónde se incautaron los documentos con indicios que sustentan la acusación de los ediles. Entre tanto se investiga la malversación de unos G. 1.199 millones del dinero público, pero solo del periodo 2019.

