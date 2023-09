Covax: contrato venció sin acuerdo de reembolso y Paraguay iría al arbitraje

El 17 de septiembre de 2020, el entonces titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), doctor Julio Mazzoleni, firmó un acuerdo con el mecanismo Covax para la provisión de vacunas contra el covid-19.

El sistema de la OPS/OMS, codirigido con la Alianza Gavi, prometió a Paraguay la provisión de 4.279.800 dosis, pero entregó apenas 1.093.200 vacunas.

El contrato de tres años, por el que se pagó una prima de US$ 6.847.680, venció el domingo último, sin que Paraguay haya podido acordar el reembolso de un saldo de US$ 5.670.990, por las vacunas que Covax no entregó al país.

Marco Aurelio González, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció ayer que el único modo de recuperar el fondo disponible -que está en negociación desde abril del 2022- sería recurrir al arbitraje internacional, ya que ninguna de las dos opciones planteadas por Covax hasta ahora, son justas para Paraguay.

“Vamos a seguir insistiendo para que ellos (Covax) nos devuelvan el dinero, pero si es que no lo hacen, el único camino que nos queda es recurrir al arbitraje para dirimir este conflicto. Hemos sugerido una respuesta por parte del Ministeria de Salud, una reiteración de la respuesta, porque la posición de Paraguay es muy clara”, dijo González.

Ante Covax, Paraguay mantiene postura

El procurador reiteró que ninguna de las opciones planteadas por Covax está siendo considerada por el Gobierno nacional.

“Ellos plantean dos alternativas. La primera es que Paraguay reciba 3 millones de dosis y pague una suma aproximada de US$ 33 millones, que es completamente ilógico, porque ya no estamos en pandemia y ya no necesitamos. Vamos a tener que pagar un dineral para que esas vacunas vengan a vencer aquí”, dijo.

“La otra alternativa, en la que ellos se cierran hasta hoy, es que Paraguay pague una tasa de salida, que sería algo así como US$ 186 mil adicionales a lo que el Paraguay ya tiene depositado como saldo a su favor. Si ellos quisieran exigir por la fuerza que Paraguay pague esa suma adicional de US$ 186 mil más los US$ 5.600.000 que tienen, tendrían que recurrir al arbitraje”, sostuvo el procurador.

Covax incumplió contrato

González refirió que el contrato con Covax establecía que “se produce un incumplimiento cuando la parte que está obligada a algo no da una respuesta en el plazo de 15 días”.

El procurador resaltó que en más de una ocasión Paraguay solicitó al mecanismo Covax que envíe las vacunas. “Las vacunas no han venido y ha pasado el plazo de 15 días (todas las veces que se pidieron las vacunas), entonces nosotros entendemos que hay un incumplimiento evidente ahí, por parte del mecanismo Covax para con el Paraguay”, dijo.