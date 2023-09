La versión del imputado por presuntamente acuchillar a un pitbull

El abogado Juan Pablo Leiva Bozzo fue aprehendido el 15 de septiembre ante reportes de la Policía Nacional de que habría acuchillado a un perro de la raza pitbull en zona de la Comisaría 2da. de Asunción, ubicada en el barrio Sajonia.

Posteriormente el hombre fue imputado por la fiscala Claudia Aguilera ante la supuesta infracción a la Ley de Protección y Bienestar Animal; solicitando también su arresto domiciliario.

Con esta imputación, el hombre se expone a una pena de privativa de libertad de hasta 2 años y multa.

Según la Policía, el sospechoso habría sido visto en flagrancia acuchillando al canino -que sobrevivió- y esto derivó a que afronte un proceso, pero ahora el abogado da su versión de los hechos.

Lea más: Imputan a hombre que habría acuchillado a un pitbull

Versión del imputado por presuntamente acuchillar al pitbull

Juan Pablo Leiva Bozzo comienza relatando que él es vecino de la zona donde ocurrió el hecho -la comisaría 2da. ubicada en el barrio Sajonia- y cita que hace cuatro años “todos los días” camina por los alrededores paseando también a sus dos perras.

Dos días antes del caso por el que fue imputado, el miércoles, mientras estaba retornando a su hogar, Leiva Bozzo ya tuvo un encuentro con el pitbull que estaba en la comisaría y en aquella ocasión, el animal habría atacado a sus perras mientras que en el intento de defenderlas, es arrastrado por el perro que presentaba una considerable fuerza, cita.

Continuando, asegura que pidió ayuda a los gritos y los uniformados que salieron de la comisaría se quedaron observando el hecho hasta que en un momento una de las canes fue alzada a la camioneta de la Policía y en ese ínterin la otra se escapa, algo que provocó que el pitbull quede “manso” al no ver otros animales, aseguró.

“El perro me arrastra como un costal de papas y yo peso 94 kilos. Yo le pido ayuda a la Policía y luego cuando le recupero a mis perritas vengo a la comisaría para dejar una constancia de la agresión; me contestan que no se puede hacer una denuncia contra un perro. ‘¿Vas a denunciar al perro?’ me preguntaron y les mostré mis heridas”, contó.

Lea más: Fiscala pide arresto para abogado que habría acuchillado a un pitbull

El pitbull había ingresado a su casa

Asimismo, el hombre sostiene que también se enteró que el mismo pitbull ya se habría ido a orinar frente a su casa e incluso había ingresado a su residencia con la presunta intención de morder a otros perros que estaban en el patio, algo que provocó que hasta su madre quede escondida con mucho temor dentro la vivienda.

Con esto, fue consultando a sus vecinos sobre quién podría ser el dueño de este perro y nadie se hacía cargo, hasta que el jueves -un día después del ataque a sus perras- volvió a salir a caminar y ya no observaron al pitbull que supuestamente había rescatado por su familia luego de haberse refugiado en la comisaría tras las tormentas.

El relato ya se traslada al viernes 15 de septiembre, cuando Leiva Bozzo iba a salir a caminar y antes de llevar a sus perras a hacer sus necesidades, tenía que dejar en su camioneta un cuchillo que iba a regalar a un amigo suyo -afirma-, aunque entre olvidar las llaves, salió a caminar con este elemento.

Como parte de su trayecto por el barrio en el que vive hace 40 años, fue ese día el que tuvo el segundo episodio con el pitbull, quien asegura que “salió corriendo por la escalinata” y lo embiste con toda su fuerza, mientras también tenía por sus muñecas a sus respectivas perras que nuevamente eran atacadas, sostiene.

Lea más: Perro de la raza Pitbull mordió en el rostro a niño en Capiatá

“Fue un accidente”

“Me trato de balancear sobre el perro; el policía ni se movió. Trato de agarrar algo para golpear al perro y lamentablemente era el cuchillo. Sale el cuchillo de su estuche; yo no apuñalo al perro, le hice un corte. Fue un accidente, tenía miedo y tenía a mis perros”, cuenta.

Tras haber provocado una herida al pitbull -cuyo nombre aparentemente es Rocco-, Leiva Bozzo “se congeló y soltó el cuchillo”, hasta que viene una patrullera y los uniformados le indican que está “arrestado por apuñalar a un perro”.

“Me doblan los brazos y yo no me resistí; hasta dijeron que yo estaba violento en los informes. Yo lo que había dicho es que el perro me había atacado antes y pedí que me ayuden a hacer una constancia pero quedé detenido”, agrega.

Además, aseguró que intentaba comunicarse con sus familiares pero al ser indicado que solo tenía una llamada por hacer, llamó a una veterinaria para que el perro sea asistido de urgencia.

Lea más: Un pitbull genera temor en Ypané porque ataca a las mascotas

Imputado posteriormente paseó al perro

El perro había sido asistido por la veterinaria a la que también van las perras del ahora imputado a su pedido e incluso luego él mismo había ido a buscar al perro para sacarlo a pasear, contó.

“La unidad de rescate animal no asistió al perro; no lo suturaron y no lo fueron a retirar tampoco. Yo pagué todo el tratamiento de Rocco y cuando me liberaron me fui a buscarlo para sacarlo a pasear, lo alimenté y hasta dije que lo podía tener conmigo hasta que aparezcan los dueños”, enfatizó.

Conforme compartió capturas de pantalla de unas conversaciones, el abogado hasta tuvo un contacto de la supuesta dueña del perro aunque luego “nunca aparecieron para buscarlo” y ahora el can estaría aún bajo resguardo de la Dirección de Protección Animal.

“En ningún momento mi intención fue apuñalar o lastimar; era cuidar a mis perras y cuidarme yo”, señaló.

Lea más: Pitbull: raza enérgica y poderosa

“Jamás lastimé a ningún animal”

Entre sus declaraciones a la redacción de ABC Color, Leiva Bozzo dijo que a él “lo esposaron e imputaron sin darle derecho a la defensa”, resaltando también que “jamás lastimó a ningún animal” previamente.

“Por cuestiones del destino en vez de regresar y guardar el cuchillo que iba a regalar, salí y fue lamentablemente un accidente; me asusté cuando se abalanzó por mis perros. Los policías dijeron que no se iban a meter en riñas entre perros”, continuó.

Por otra parte, en referencia a su imputación por parte de la Fiscalía, el abogado aseguró que él no se abstuvo de declarar porque dice “la verdad” sobre lo que ocurrió, enfatizando también que el accidente provocó una herida en la espalda del perro y no así varias como indicaban algunas informaciones sobre el caso.

“Yo en ningún momento mentí. Le pedí a la veterinaria que haga todo lo necesario para que se encuentre bien; siempre hemos ayudado a los animales en mi familia y ahora me amenazan por redes sociales, me dicen que me van a encontrar en la calle y ya saben mi horario de caminata o la hora que estoy hacia el colegio de mi hija. A mí me condenaron y me fundieron; yo no busqué matar al perro, solo quería que se hagan responsables en la comisaría”, finalizó.