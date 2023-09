Robo del tirika: hasta los colorados criticaron a Nenecho por abandono del Botánico

Concejales colorados, liberales y de la oposición, criticaron hoy la situación calamitosa del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. El unánime cuestionamiento es una situación atípica, puesto que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista) ha sido “resguardado” por casi todas las bancadas en los últimos años.

Fue durante la convocatoria a Alejandra Argüello, jefa de la Unidad de Cría, y Marcos Martínez, veterinario del Zoológico. Ambos acudieron para explicar qué pasó con el ejemplar de tirika desaparecido este mes. Argüello relató que se encontró el candado tirado cerca de la jaula, sin ser forzado, y el ejemplar de tirika no estaba. Comentó que, tras esto, ella solicitó el cambio de todos los candados de las jaulas.

La concejala Jazmín Galeano (PEN) recordó que se solicitó a la Intendencia el cierre del Zoológico, pero que este sigue abierto. Criticó que las explicaciones de los funcionarios no fueron claras y que no se entiende si el animal está “suelto” por el zoológico o si fue hurtado.

Robo del tirika: no hubo campaña desde el Zoológico para buscarlo

Félix Ayala (PLRA) criticó que no haya una campaña de búsqueda del tirika en Asunción o, en todo caso, dar aviso a quienes visitan el Botánico, que podrían encontrarse con el animal suelto.

Luego se refirió a la directora municipal de la dependencia, Maris Llorens. “El problema está en la cabeza. Ella hace ejercicio como si fuera una concesión, y no como una funcionaria”, dijo, en relación a que no rinde cuentas de su gestión ante la Junta. Seguidamente, expresó que una opción sería abrir una licitación para conceder la explotación del Jardín Botánico.

A su vez, Humberto Blasco (PLRA) apuntó a que debió abrirse un sumario a los funcionarios que se encontraban en ese turno. Asimismo, indicó que es inaudito que aún no haya cámaras de seguridad en el Botánico. Recordó que una atleta fue abusada sexualmente en el 2021 mientras corría en el predio.

Critican excusas de Nenecho para no hacerse cargo del Botánico

Asimismo, el edil Javier Pintos (ANR) criticó que la directora Llorens se haya negado en varias ocasiones a presentarse ante el pleno. “La Junta en base a sus atribuciones le convoca, no es una cuestión antojadiza, es una reacción que se genera por la degradación sistemática de ese patrimonio”, manifestó.

“Cada día encontramos excusas a la hora de atender este patrimonio. Tuvimos que declarar una emergencia para que se reaccione y se atienda, aunque sea precariamente”, sentenció.

“Y no vamos a poder seguir sosteniendo que la situación del Jardín se debe al incumplimiento del convenio con el MOPC, la Municipalidad es la responsable de cuidar y preservar ese espacio público. No busquemos más excusas y no tiremos a otros responsabilidades que son nuestras”, aseveró.

El intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez, trata de responsabilizar al MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) cada vez que es cuestionado sobre el tema, debido a un convenio que no ha cumplido la cartera.

Finalmente, el legislador colorado César Escobar pidió que se solicite a la Intendencia la reposición de las rejas perimetrales, además de la iluminación correspondiente. A esto, los demás concejales sumaron el pedido de la instalación de cámaras y la creación de una mesa de trabajo que busque la realización de una consultoría.

Tras el debate, la Junta Municipal aprobó encomendar a la Intendencia a que lleven a cabo los pedidos.