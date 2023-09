Concejal culpa a Nenecho del calamitoso estado del Jardín Botánico

Jazmín Galeano, concejal de Asunción, habló en ABC sobre la situación del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Denunció que el lugar está en total desidia. La misma, en la última sesión de la Junta Municipal solicitó la intervención del sitio por el estado de desidia. Pidió además el cierre temporal, por espacio de 60 días, de las instalaciones del zoológico para el público en general.

Lea más: Piden intervención del Jardín Botánico y cierre temporal del Zoológico de Asunción

“Es una pena porque venimos reclamando el mal estado del Jardín Botánico hace más de un año y pedimos su intervención”, expresó. Recordó además que, cuando recién asumieron la Junta Municipal, los funcionarios de dicho sitio reclamaban falta de herramientas, malas condiciones de trabajo.

“Después de varios informes, tuvimos que recurrir a una intervención. La junta aprobó por unanimidad, de igual manera, el intendente vetó. La Junta se ratifica en su postura y rechaza el veto del intendente, pero igual el intendente no hizo la intervención en 2022″, detalló la concejal.

En ese sentido, Jazmín Galeano acusa al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, como el responsable de la mala situación del Jardín Botánico. “El responsable del estado del Jardín Botánico es el intendente”, según refirió.

Lea más: Herbario Teodoro Rojas: funcionario no pudo responder a cuestionamientos de la Junta municipal

Aumentaron el presupuesto, pero no se hicieron mejoras

En promedio, el Jardín Botánico tiene aprobado por la Junta unos G. 20.000 millones por año. En ese sentido, Galeano detalló que se hizo un informe de auditoría que refirió que desde el 2017 al 2021 hubo una baja ejecución presupuestaria en el Jardín Botánico.

En ese sentido, diciembre del 2022, se aprobó casi G. 30.000 millones, pero el Jardín Botánico sigue en el mismo estado desde hace tiempo.

Lea más: Nenecho mantiene al Jardín Botánico en total estado de abandono

La concejala detalló que el visitante también paga G. 7.000 para ingresar al predio grande del zoológico con su vehículo, luego paga G. 11.000 para ingresar al Zoológico de Asunción. “Se les cobra para ver un lugar en total desidia , las jaulas caídas y baños que dejan mucho que desear”, lamentó.

Directora del Zoológico no se presenta ante la Junta

La directora del Jardín Botánico, Mary Llorens, fue convocada por el pleno de la Junta Municipal, pero nunca se presentó, según explicó Galeano. “Ella es directora, funcionaria municipal, por más que sea ad honorem, ella es responsable de ese lugar y se tiene que presentar”, destacó.

Finalizó expresando que el Botánico es un espacio muy importante, tiene un valor histórico y medioambiental. Señaló que los ciudadanos no deben ser tibios en exigir a las autoridades.

“Lo que no funciona, se tiene que cambiar. Tenemos un lugar que hace rato ya no funciona. Ese lugar no tiene una persona que lidere y vea las necesidades”, subrayó.