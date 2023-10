Hidrovía: Comisión técnica verificará trabajos alegados por Argentina

Para la verificación de los trabajos alegados por Argentina, se convocó al comité técnico consultivo de la Hidrovía Paraguay - Paraná, que es un organismo de expertos. que luego reportará un informe al organismo político de la Comisión del Acuerdo, cuyas siglas son CIH.

Una vez que se constaten los trabajos que Argentina alega, se pasará a analizar en un segundo paso, la pertinencia o no de los trabajos; es decir, se verá si sirven o no para la navegación. “Si se constatare que hicieron algún trabajo, el tercer estadio es sentarnos a ver cuáles son los componentes de costos para establecer una eventual tarifa, en ese estadio estamos. No es que nadie reconoció una tarifa”, señaló Muñoz.

Remarcó que se acordó dar dichos pasos pero que eso no implica que Paraguay acepte el peaje que impuso Argentina. Vale decir, se reconoce que los países del Acuerdo de la Hidrovía pueden cobrar peaje, siempre y cuando se compruebe que los trabajos alegados sean realmente pertinentes.