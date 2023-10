Gobierno paraliza concursos de Conacyt: investigadores piden celeridad y transparencia

Eduardo Felippo, titular actual de Conacyt, aunque ya con el mandato vencido, al igual que los demás consejeros, confirmó a ABC un pedido realizado por el gobierno actual, a través de la jefa de Gabinete, Lea Giménez, de que el Consejo se abstenga de tomar decisiones fuera de lo estrictamente necesario y en particular con respecto a concursos de la institución.

Felippo confirmó este petitorio, que fue formalizado mediante una nota de la jefa de gabinete, que tiene fecha del 2 de octubre, y señaló que considera razonable el pedido, por lo cual ellos lo acatarán.

Recordó que el consejo del Conacyt, conformado por representantes del sector público y del privado, tiene un proceso de nombramiento que pasa por la designación correspondiente de cada sector, la conformación de una terna por parte del mismo consejo y la elección del titular por parte del Ejecutivo.

El pedido del Gobierno es que mientras ese proceso no se cumpla, el Consejo saliente no tome decisiones que afecten esos fondos concursables, confirmó Felippo, quien señaló que estos concurso tienen un año de proceso, por lo que no cree que afecte.

Investigadores consideran oportuna la actualización del Consejo

Por su parte, algunos investigadores consideran oportuna la actualización del Consejo atendiendo al fenecimiento del mandato de los consejeros. “Creemos desde la Sociedad Científica que es saludable que el gobierno haga las designaciones del nuevo Consejo, que está sin designación desde el año 2021″, dijo a ABC el historiador Herib Caballero Campos.

“Por una cuestión de legalidad y de todo lo que conlleva el hecho de adjudicar fondos públicos, es importante que se aguarde, yo creo que el proceso ya empezó hace varias semanas, nosotros ya recibimos la nota hace 15 días y enviamos a nuestros representantes”, dijo Caballero Campos.

“Creemos que es una cuestión de días, que no va a ser por cuestión de meses”, dijo Caballero Campos, recordando que los proyectos fueron evaluados internacionalmente, y que la convocatoria es del año 2022. “Ahora se tenía que sacar las adjudicaciones. Esas adjudicaciones que tiene que hacer el Consejo es lo que se está rechazando”, dijo.

Para el historiador, el hecho de que esa adjudicación se haga con un consejo con mandato vencido, podría generar más problemas en caso de que alguno de los participantes recurra a la justicia. “Desde la Sociedad Científica nosotros instamos a que este proceso se acelere para que ese retraso de algunos días sea lo mínimo, en la medida que salga la nominación de los nuevos consejeros”, concluyó.

Piden transparencia y celeridad

ABC Color recibió además el reclamo de otros investigadores, que prefirieron mantener sus identidades en el anonimato por temor a cualquier represalia, quienes señalaron que entienden la necesidad de la actualización del Consejo, aunque lamentaron que se sigan retrasando las adjudicaciones.

Aseguraron que el proceso de por sí ya es demasiado largo y que hay muchas cosas que dependen de estos fondos.

Señalan que lo único que piden es transparencia en las evaluaciones y que salgan todas las evaluaciones que están retrasadas.

Señalaron que hay muchos concursos que debían haberse adjudicado en marzo, mayo y septiembre, que siguen sin definirse.

Señalan que hay concursos que se demoran hasta dos años, lo que evita que las investigaciones tengan la continuidad necesaria.

