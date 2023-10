Impuestazo: Nenecho cobra por servicios que no presta y aumento es incentivo para abandonar Asunción, afirman vecinos

El intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y los concejales de Asunción aprobaron subir en un 5,1% las tasas, cánones, aranceles, ventas de servicios y otros recursos en 2024. En otros casos, el aumento incluso es mucho mayor, como en la reserva de estacionamiento, cuyo incremento es del 385%. El impuestazo desató críticas de asuncenos de diferentes barrios:

Emilia Vera, líder de Las Lomas, comentó que reciben muy mal la noticia porque “los que quedamos en Asunción y estamos manteniendo el municipio, vivimos en un estado de guerra dentro de la ciudad y es por causa de las propias autoridades, que son las que nos deben proteger”.

Vera indicó que en su barrio sufren “invasión” de edificios de alturas y estaciones de servicio, que incumplen el Plan Regulador y ordenanzas.

Impuestazo: Nenecho incentiva a abandonar la ciudad

Asimismo, Wilfrido Fernández, líder vecinal de Las Mercedes, alegó que el impuestazo es un gran “incentivo para abandonar la ciudad”. Indicó que las mismas autoridades municipales están ahuyentando a la ciudadanía con esta acción. “Es un aumento totalmente irrazonable dada nuestra realidad”, agregó y criticó que solamente buscan recaudar con la suba del estacionamiento reservado.

A su vez, Graciela López De Paz, vecina líder del barrio Manorá, consideró: “Es un despropósito y una caradurez solicitar aumento. Se cobra por servicios que no se prestan, como por ejemplo, limpieza en la vía pública. Nunca pasa ningún barrendero por las calles de los barrios”.

Seguidamente criticó: “La tasa de conservación del pavimento en un terreno ‘normal’ alcanza casi G. 1 millón, pero nuestras calles empedradas parecen bombardeadas”. Añadió que la conservación de parques, jardines y paseos públicos tampoco se hacen.

“Antes que preocuparse por aumentar tasas deberían atender a los barrios, prestar efectivamente y con eficiencia los servicios que cobran. Toda Asunción luce fea y abandonada, como nunca antes. Si no tienen recursos, deben racionalizar los gastos. Atender y hacer un plan de como disminuir la superpoblación de funcionarios, y todo lo que esto significa”, indicó López de Paz.

Nenecho cobra por servicios que no presta, critican

Por su parte, Rosa Vacchetta, líder del barrio San Vicente, declaró que se obliga a pagar a asuncenos por servicios que no prestan. “¡Que locura! Yo estoy en contra de seguir financiando la autodestrucción de Asunción. No importa el dinero que ingrese, todo cae en saco roto en la Municipalidad de Asunción, que se declara en quiebra, para lo que refiera a inversión, o cumplimiento de sus servicios”, expresó.

“Lo que yo le sugiero a la Municipalidad de Asunción es revisar sus cuentas, dejar de endeudar a los contribuyentes, prestar los servicios adeudados a la población, y después pensar en aumentar los costos de los servicios. Nadie quiere pagar por servicios que no se reciben”, manifestó. “Nos cobran tasas por mantenimiento de plazas y parques que no tenemos, tasas por barrido y limpieza de calles que no hacen”, señaló.

Es difícil hacer proyectos como comisiones vecinales, señalan

Finalmente, William Villasboa, presidente de la Comisión San Cristóbal, expresó antes de pensar en un incremento, se debería proyectar por como primera medida “ordenar la gestión interna referente a los procesos y pasos que una comisión vecinal debe atravesar para tener una respuesta y se aprueben avances para el barrio”. Añadió que se debe trabajar en regulaciones y procedimientos internos que agilicen la gestión a los proyectos de cada comisión vecinal.