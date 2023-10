Nenecho derrocha en salarios mientras hasta zonas “top” de Asunción son un desastre

La administración del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista) ha demostrado que no puede tener la ciudad “en orden”, como dice su eslogan. Sin embargo, uno esperaría que al menos en la zona de Santa Teresa y Aviadores del Chaco, considerada una de las más “top” de la Capital, se realicen arreglos, pero no es así.

Lea más: Municipalidad de Asunción duplicó recaudación por construcción, pero no se ven mejoras

Pese a que el sector desarrollador ha aportado miles de millones de guaraníes en impuesto a la construcción a la Municipalidad de Asunción y ha invertido en la ciudad, tanto ellos como sus usuarios, habitantes, o visitantes extranjeros deben soportar paseos centrales destrozados, baches y peligrosos sumideros rotos.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) se refirió al tema y dijo que “ningún presupuesto que se aumente va a poder tener sus resultados positivos en la ciudad de Asunción, mientras la municipalidad se siga endeudando”.

Lea más: Aumentazo municipal: permisionarios del Mercado 4 advierten que no podrán pagar

“Este sistema de endeudamiento sistemático e irresponsable hace que ningún incremento de los tributos o de la recaudación tenga efecto”, sentenció el edil.

Nenecho y la Municipalidad de Asunción: deuda sobrepasa los G. 2 billones

Grau aseguró que actualmente la municipalidad de Asunción debe más 2,1 billones de guaraníes, mientras que el presupuesto anual municipal es de 2,3 billones de guaraníes. “Si no hay plata es porque si bien aumenta la recaudación, lo que más aumenta son los gastos rígidos de la municipalidad”, refirió.

El legislador municipal denunció que en el 2022 solo se ejecutó el 7% de lo que se tenía presupuestado para obras en la ciudad. “En Desarrollo Urbano se había ejecutado el 2%, o sea si vos me decís que las plazas de Asunción no están bien, y claro que no están bien”, expresó.

Lea más: Nenecho “sin dinero”, quiere gastar G. 786 mil millones en salarios en el 2024

El edil citó como ejemplo que en la Plaza Naciones Unidas se hizo un proceso licitatorio, se adjudicó y comenzaron las obras este año, pero se detuvieron por falta de pago al adjudicatario.

En referencia a las calles, indicó que el 80% de estas, empedradas y asfaltadas, tienen su vida útil vencida. “Se debe hacer una reestructuración financiera tremenda para que esto pueda empezar a dar frutos en obras en Asunción, porque solo endeudarse para hacer obras y llegar al punto de que se debe sacar un préstamo porque ya no hay dinero para pagar las deudas y las obras no avanzan, no tendrá resultados”, manifestó.

Las obras atrasadas de Nenecho

Por otra parte, las obras que sí se realizan en otras zonas de la ciudad, presentan severos atrasos de hasta más de un año. Es así que cada año las mismas obras son presentadas en el presupuesto como “inversión física”, pero los fondos no se ejecutan.

Lea más: Desagüe Molas López: Municipalidad dice que tardará 8 meses más en la atrasada obra

Es el caso del desagüe de la avenida Molas López, en donde las obras debían terminar en noviembre del 2022, pero está por cumplirse un año de la fecha prevista y los trabajos siguen. Ahora se realiza la reparación de veredas que quedaron en mal estado tras las obras, además de correcciones a los trabajos, según informó la comuna. Asimismo, comunicaron que aún no hay fecha de inauguración de ninguno de los dos lotes.

Asimismo, la revitalización del paseo central de la avenida Carlos A. López debía terminar en julio del 2022, por lo que ya lleva un año y tres meses de atraso.

Lea más: Pese a innumerables reclamos, para Nenecho no hay retrasos de obras en Asunción

Por otra parte, la construcción del desagüe pluvial de la cuenca Isabel La Católica-Kanonnikoff, en el barrio San Antonio de Asunción, también debía terminar en julio del año pasado, pero las obras siguen. La cuarta obra con demoras es el desagüe pluvial Rocío Cabriza del barrio Virgen de la Asunción. Este debía terminar en mayo pasado, pero vecinos siguen sufriendo el desorden.