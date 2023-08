Pese a innumerables reclamos, para Nenecho no hay retrasos de obras en Asunción

Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de la ciudad de Asunción, fue abordado sobre las constantes quejas de la ciudadanía respecto al lento avance de obras que se llevan adelante en la capital.

Los reclamos son constantes, principalmente de los vecinos de la zona de Isabel La Católica y Kanonnikoff, en el barrio Sajonia, quienes señalan que las obras de desagüe pluvial debían terminar hace un año, pero prosiguen hasta hoy.

A esto se suman los pobladores cercanos a la avenida Carlos Antonio López y los trabajos en el paseo central que parecieran nunca acabar.

Además, la misma situación se presenta en la avenida Fernando de la Mora cuyo inicio de obras fue el pasado 13 de enero de este año y los trabajos debían terminar en seis meses, plazo que se cumplió en julio pasado.

Nenecho asegura que no hay retraso

Sin embargo, para el jefe comunal las obras no tienen ningún retraso. “No sé de donde quitan que hay retrasos en las obras, tiene su tiempo. No es que de la noche a la mañana uno puede terminar las obras”, afirmó.

“Ni en el caso de avenida Fernando de la Mora, ni en el caso de Isabel La Católica y Kanonnikoff, ni en el caso de Carlos Antonio López se tiene un retraso en calendario”, aseguró Rodríguez.