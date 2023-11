IPS: rotundo rechazo de pacientes crónicos a uso de medicinas biosimilares

Vanessa Florentín, de la Federación Paraguaya de Enfermedades Raras (Fepper), manifestó hoy que están en total desacuerdo con la intención del Instituto de Previsión Social (IPS), que pretende ampliar el uso de drogas biosimilares a fin de abaratar costos.

Según indicó ayer el doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud, durante una presentación que realizó al Consejo de Administración, la efectividad de las medicinas biosimilares está demostrada. Asimismo, aseguró que no se trata de cambiar medicamentos por otros elaborados en China o India, sino que serán drogas de farmacéuticas top, como Pzifer y Janssen.

“En los pacientes con metástasis, la intercambiabilidad (de medicinas) pone en riesgo su bienestar. Para los pacientes con esclerosis es lo mismo; muchos medicamentos, inclusive, no tienen estudios internacionales de aprobación. Copia es copia; no hay marcas top. Que dejen de ahorrar poniendo en riesgo la vida. No se trata solo la salud, acá se trata de la vida de los pacientes”, dijo Florentín.

La presidenta de la Fepper recordó a las autoridades del IPS, que como seguro social están obligados a prestar servicios de calidad, ya que mensualmente el asegurado paga para recibir la atención que requiere y los medicamentos que necesita.

“IPS, más que nadie debe respetar la calidad de sus medicamentos, ya que sus pacientes pagan por sus medicaciones. El asegurado, que es su mandante, requiere medicación eficaz, comprobada mundialmente y de la mejor calidad para obtener resultados y mejorar su calidad de vida. No somos conejillos de india”, lamentó.

IPS: si quieren ahorrar que bajen sus salarios, dicen pacientes

Florentín cuestionó duramente a las autoridades del IPS, asegurando que deberían ser estos quienes perciban menos dinero como salario mensual.

“Que busquen la forma de ahorrar en otra cosa. Podrían haber menos consejeros o que estos bajen un poco sus sueldos, el sueldo de los directivos, que hayan menos secretarias. Y si van a dejar consejeros, sin títulos académicos, sea con sueldos mínimos”, sostuvo.

La presidenta de la Fepper afirmó también que el IPS invierte mucho dinero en “obras fantasmas” y que frecuentemente desembolsa millonarios montos en gastos innecesarios.

Piden intervención de Santiago Peña

Gloria Villasanti, presidente de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, refirió por su parte sentirse muy dolida y por sobre todo estresada por la situación.

“Es muy triste lo que nos quieren hacer. Yo estoy muy mal; mucho estrés da”, dijo Villasanti, quien desde hace años es tratada por un cáncer metastásico.

La presidenta de la asociación, que incluso ya envió una nota al titular del IPS, doctor Jorge Brítez, el miércoles último, dijo que buscarán llegar al presidente de la República, Santiago Peña a fin de darle a conocer la preocupación que sienten los pacientes con cáncer y pedir su intervención.