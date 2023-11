IPS: pacientes con esclerosis múltiple preocupados por uso de medicamentos con criterios no médicos

Mediante un comunicado, la asociación de pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes (Apemed) expresa su preocupación por las declaraciones del gerente de salud del IPS, Carlos Morínigo, sobre la promoción del uso de medicamentos biosimilares con criterios no médicos.

“Por este medio, pacientes con Esclerosis Múltiple (EM) y Enfermedades Desmielinizantes, aportantes del I.P.S., comunicamos nuestra preocupación por las publicaciones periodísticas y la intención del Instituto de Previsión Social de promover el uso de medicamentos biosimilares en lugar de medicamentos biológicos, originales, basado en criterios no médicos”, indica el documento.



Lea más: IPS: plantean cambio en lista de medicinas para ampliar uso de biosimilares y abaratar costos

Agregan que las conclusiones científicas médicas mundiales de especialistas en esclerosis múltiple informan que los medicamentos biosimilares no son iguales a los medicamentos biológicos, original cuando no están aprobados por Organismos Internacionales como FDA (U.S. Food & Drug Administration), EMA (European Medicines Agency) que avalen su eficacia y seguridad.

Exigen que medicamentos cuenten con estándares internacionales

Desde Apemed solicitan que los biosimilares que sean promovidos o utilizados cuenten con esos estándares internacionales de calidad, eficacia y aprobación, con estudios científicos confiables que los avalen.

“Importa acotar que los cambios con otros parámetros no médicos conllevan un riesgo grave de impactos en nuestra salud, apeligran sin motivo los aumentos de recaídas y discapacidad, exponen nuestra calidad de vida, con secuelas que podrían ser irreversibles”, remarcan en el comunicado.



Lea más: IPS: medicinas biosimilares serían una “condena a muerte” para pacientes metastásico, denuncian

Señalan que antes que la medida de abaratar costos que la previsional plantea adoptar, más bien creen necesario se preserve el bienestar, la salud y la calidad de vida de los pacientes. “Confiamos en el compromiso ético, médico y moral de las autoridades de la institución, y pedimos la reconsideración de esta postura que nos afecta de gran manera”, sentencian.