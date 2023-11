Ministro de Educación reitera que el material “12 Ciencias” puede ser ajustado

El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, habló sobre la realidad de la educación en Paraguay. Subrayó que el material “12 Ciencias” ya lleva un cierto periodo de análisis y destacó que no debe mezclarse con la coyuntura de la derogación del convenio de la Unión Europea. “Estamos haciendo la validación del documento. Estamos aterrizando las ideas centrales de este documento”, manifestó.

Subrayó que no es fácil hablar de afectividad y sexualidad. “Es un tema complicado, un tema tabú y no se habla. Se necesita un rigor de la mirada de ‘12 Ciencias’ en virtudes”, destacó.

“Si es que hay que hacer ajustes al material, podemos hacerlo. Ahora es el tiempo”, mencionó.

Aclaró que todavía no hay un material, sino que se está construyendo. Agregó que este es un tiempo de análisis del material educativo. “Esto tiene etapas y una de ellas es la validación, ver las observaciones para introducir ajustes. Estamos hablando con todos para que sea un material útil”, dijo.

Ramírez agregó que muchas personas dicen que el material hace referencia a Dios; sin embargo, creo que no están desarrollando una catequesis con el material. “Debemos llegar a un consenso para generar un material que ayude a un concepto de un desarrollo humanizado de la sexualidad ”, refirió.

MEC buscará aumentar alimentación escolar, dice ministro

Por otro lado, el ministro de Educación aseveró que la alimentación llega al 17% de los alumnos en el circuito escolar y que no se cubre todos los días de clases. En ese sentido, destacó que el MEC pretende elevar el porcentaje de alimentación escolar.

“Queremos llegar a 57%. Hay que tomar en serio la alimentación porque no puede haber progreso con alumnos que no tienen hambre”, mencionó.

El ministro mencionó que se tendría que haber organizado la alimentación de otra manera. Agregó que anteriormente no había recursos, en cambio ahora sí. Destacó que es importante poner los recursos en zonas de extrema pobreza y no siguiendo el criterio de distribución de royalties, que tiene otra lógica.

Subrayó que el Ministerio de Educación y Ciencias está tomando una serie de acciones que ayudan a retomar el sentido de la identidad nacional. “No empezamos por ahí porque el plan lecto-escritor tiene que entrar, la gente primero tiene que comprender”, refirió.

Pretenden crear una superintendencia de universidades

Sobre la situación de universidades, Ramírez alegó que debería haber una superintendencia de universidades donde el Ministerio de Educación sea un articulador.

“Tenemos que transitar para la superintendencia con criterios claros que habiliten y busquen la calidad de la educación superior. Estamos avanzando con el Cones en el estudio de un proyecto”, destacó el ministro de la cartera educativa.

Destacó que el Cones no tiene una musculatura. Si en el Cones tiene que habilitar las universidades, no tiene el personal calificado en la cantidad que se necesita. “Tenemos que cumplir con ciertos estándares de calidad”, manifestó. En ese sentido aclaró que el Ministerio de Educación trabaja en la habilitación pero no afecta a la independencia de la educación superior.