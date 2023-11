Mujer encontró dólares en un cajero automático y busca devolverlos

Hace un par de días que Stella Servín busca a una persona que sería propietaria de unos dólares que ella había encontrado recientemente en el cajero automático de un shopping, junto a la boleta del extracto. La mujer dio a conocer el caso en sus redes sociales con la intención de devolver el dinero.

Según recuenta, fue su hija quien escuchó que el cajero hacía un ruido extraño y al acercarse a ver, detectó que eran dólares que aún permanecían en la bandeja. Ante esto, la mujer agarró el dinero y pensó sobre que podía hacer para devolverlo, ya sea dar a alguien de la administración o reportar a la Policía, sin embargo, consideró que probablemente esto no iba a dejar una constancia de que ella dio ese dinero a otras personas.

Luego con su familia optó por publicar el caso en las plataformas sociales y así rápidamente se dio a conocer la situación, sin embargo, Stella reitera que quien sea dueño o dueña de los dólares, debe poder proveer los datos que confirmen, tales como el dinero que fue retirado, el banco y la terminación de los números de datos de la tarjeta, algo que ella tiene por la boleta de extracción.

“Yo me comuniqué ya con el banco dos veces y me dicen que ya tienen conocimiento del caso pero que la persona no sería un cliente, sino que utilizó nada más el cajero. Llamé también al shopping y me dijeron que no había problema en ver con la gente de monitoreo”, indicó en comunicación con ABC Color.

Dólares en cajero: aún no aparece propietario

Ya a unos días del conocimiento del caso, hasta ahora no apareció el propietario o propietaria del dinero, aunque sí confirmó que un par de personas aparentemente quisieron hacerse de las “vivas” simulando que los dólares eran suyos, sin embargo, los datos no coincidían.

De igual manera, ahora aparentemente ya cuenta con mayor información sobre a quién podría pertenecer el dinero.

“También consideré que la persona sea extranjera y si es así, que por depósito el dinero le llegue igual. Con mi familia queremos entregar como sea el dinero porque eso es hacer lo correcto; es lo que me enseñaron desde chica. Lo ajeno hay que devolver o preguntar de quién es; a uno se le queda esas enseñanzas en la cabeza. No es dinero mío, no es de mi familia y no es sacrificio de nuestro trabajo, es de otra persona”, aseguró.

Finalmente, para contactar con Stella, uno lo puede hacer vía redes sociales: sra_stellaSCZ en X y en Instagram como stella_sc.zapata.

