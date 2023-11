Ni el 50% de la “oferta” de medicina en el país está acreditado por Aneaes

Los números oficiales con relación a la carrera de Medicina en nuestro país cada vez son más sorprendentes. El portal de datos públicos de registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) revela que entre 2012 y 2023 se anotaron alrededor de 14.344 diplomas de médicos de 19 universidades.

Ahora salta que la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior (Aneaes) acreditó apenas 16 de las 44 filiales de las 25 casas de estudios terciarios con la carrera de Medicina. Es decir, ni el 50% de las sedes existentes logró pasar los procesos de evaluación, según los registros de ese organismo.

Las vigentes

Los datos publicados por la Aneaes en su página web detallan que las filiales vigentes de las universidades con la carrera médica aprobada son: Nacional de Asunción, en San Lorenzo; del Norte, en Pedro Juan Caballero; Católica Nuestra Señora de la Asunción, en Asunción; del Pacífico, en Asunción; María Auxiliadora, de Asunción; Nacional de Caaguazú, en Coronel Oviedo, y Católica, sede Guairá.

Lea más: MEC registró 14.344 títulos médicos en los últimos 10 años

También figuran: del Norte, filial Asunción; Privada del Este, en Asunción; Politécnica y Artística del Paraguay, de Ciudad del Este; Santa Clara de Asís, en Caaguazú; Nacional de Concepción, en Concepción; Nacional de Asunción, en Santa Rosa del Aguaray; Nacional de Itapúa, en Encarnación; Integración de las Américas, de Asunción, y del Pacífico, en Pedro Juan Caballero.

Todas estas sedes están vigentes bajo el modelo nacional con fecha y periodo de vigencia (ver infografía), de acuerdo al informe del organismo encargado de evaluar y acreditar la calidad de la educación superior del Paraguay para su mejora continua.

La Aneaes, igualmente, hace público un listado de filiales de casas de estudios terciarios vigentes en el Sistema de acreditación de carreras universitarias para el reconocimiento regional de la calidad académica de las respectivas titulaciones en el Mercosur y Estados Asociados (ARCU-SUR). Sobre estos datos, la cifra es más alarmante porque solo cuatro locales pasaron los procesos de evaluación.

Estas filiales son: Universidad Nacional del Este, en Minga Guazú; Universidad Nacional de Asunción, en San Lorenzo; Universidad Nacional de Itapúa, sede Encarnación, y la Universidad María Auxiliadora, en Asunción.

Más egresados, pero...

Los datos públicos del MEC revelan que este año la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter) –hasta octubre último– ya registró 692 títulos de médicos. Sin embargo, en el portal web de la Aneaes figura que las dos filiales de la mencionada casa de estudios (Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este) no lograron el año pasado pasar los procesos de evaluación y acreditación de carreras de grado del modelo nacional.

Por lo que se dispone no acreditar, dicen las resoluciones del 14 de febrero y 13 de junio de 2022, para Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este, respectivamente.

Además, figura como no acreditada en la página de la Aneaes la filial de la Universidad Sudamericana en Pedro Juan Caballero. En ese sentido, se adjunta la resolución Nº 291 del 3 de setiembre de 2018.

Aparecen como “doctores”

La UNA aparece en el portal de registro del MEC con apenas 244 anotaciones del título de médico/a en los últimos 10 años. Lo llamativo es que esa casa de estudios empadronó en ese mismo periodo otros 725 diplomas, pero como doctor/a. No distingue si es de la carrera de grado.

Cada vez hay menos contacto con el paciente

El presidente del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), Jorge Rodas, señaló ayer a ABC que en el país no se pueden tener nuevas carreras de Medicina porque no hay campos de práctica. Dijo que los médicos jóvenes cada vez tienen menos contacto con los pacientes, por lo que cuando tienen un caso común, como un cólico biliar, no están orientados por lo menos a esa posibilidad.

Lamentó que no avanzara el miércoles pasado el estudio del proyecto de ley, por el cual se pretende suspender por cinco años la habilitación de carreras de Medicina. Esta iniciativa nuevamente figura en el orden del día del miércoles venidero en la Cámara de Senadores.

Lea más: Ni Aneaes ni Cones tienen registros de la carrera que supuestamente cursó Hernán Rivas

Por otro lado, el ministro de Educación, Luis Ramírez, había dicho el viernes último que el escándalo de títulos podría salpicar a otras carreras, entre ellas Medicina.