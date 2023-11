Jaeggli expone su plan para reformar al Partido Liberal

En conversación con ABC Cardinal y ABC TV este sábado, el exsenador liberal Alfredo Jaeggli reflexionó sobre el estado actual del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la “monetización” de la política en Paraguay y sus planes para deshacerse de la importante deuda económica que aqueja al principal partido de oposición del país.

Esta semana, Jaeggli anunció una propuesta por la cual él y un grupo de otros “amigos” pagarían la deuda de alrededor de 8 millones de dólares del PLRA, exigiendo a cambio condiciones como un cambio de nombre del partido a simplemente “Partido Liberal”, llamar a elecciones internas partidarias en menos de tres meses o incluir a más personas jóvenes en la dirección del partido.

Esta propuesta llega en un momento de crisis dentro del PLRA, que aún siente el impacto de la dura derrota que sufrió en las elecciones generales de abril de este año, donde perdió casi todas las gobernaciones y varios de los escaños en el Congreso que había conquistado en 2018 y donde el entonces presidente del partido, Efraín Alegre, perdió por tercera vez consecutiva una pugna por la Presidencia de la República.

Desde entonces, en una accidentada convención partidaria en agosto, Alegre fue removido de la presidencia del PLRA y reemplazado por Hugo Fleitas.

Se “monetizó” la política

Jaeggli reflexionó que “a mi entender los partidos no tienen que ser una empresa” y se manifestó en contra del subsidio del Estado a los partidos políticos, argumentando que por ese medio se “monetizó” la política, así como también el afiliado, que “ya no trabaja si no es por plata” y se permitió que “entre cualquiera” al Congreso.

“Un partido es para calificar bien a sus candidatos, para eso existe una competencia. Pero con este sistema que depende de la plata estamos al revés de lo que pensábamos que íbamos a lograr, que los partidos no iban a tener que venderse a los ricos”, dijo.

Apuesta a los jóvenes

Opinó que en la actualidad se registra un cambio ideológico entre los jóvenes favorable al liberalismo, señalando como ejemplo el auge de Javier Milei, candidato libertario a la Presidencia de Argentina.

“Todos los jóvenes son liberales, antes eran todos zurditos porque estaba de moda, pero ahora se puso de moda la libertad, vuelve a renacer el sistema liberal y tenemos que aprovechar”, afirmó.

Dijo, además, estar en conversaciones con “una persona muy importante, un político de renombre de acá cerca, uno de los gurúes”, una persona a la que no identificó, pero de quien dijo “tiene mucho que ver con la política argentina”.

“Me dijo que se puede diseñar un partido moderno que realmente pueda ganar elecciones, que podés inventar a cualquiera que tenga un poco de oficio si tenés un partido bien afinado, democrático. Lo más importante es elegir bien a tus candidatos, tienen que ser jóvenes”, insistió.

Concretamente, propone como una de sus condiciones para saldar la deuda del partido que al menos el 50 por ciento del directorio esté compuesto por personas menores de 35 años de edad.

“Si yo saco hoy el promedio de la edad del directorio ha de estar en 50 o 55 años, con gente de esa edad ya no podés cambiar”, reflexionó.

Meta para las municipales: 120 intendencias liberales

Opinó que el Partido Liberal debe mantener para sus elecciones internas el sistema de padrón abierto que adoptó la Concertación Nacional opositora durante sus internas previas a los comicios generales de abril y “poner a candidatos realmente liberales, bien vistos, que estudiemos bien que no sean unos bandidos”.

Opinó que la primera gran prueba del sistema que propone serán las próximas elecciones municipales, en las que pone como meta que el Partido Liberal gane más de 120 intendencias.

¿Quiénes son los “amigos”?

El exsenador Jaeggli no ha informado aún quiénes son sus “amigos millonarios” que le acompañarán en saldar la deuda del Partido Liberal. Hoy se limitó a decir que “estamos entre 14″ y que son “todos liberales”.

Se ratificó en su postura de defensa a los ricos, afirmando que “el único que ayuda al pobre es el rico” y que “necesitamos muchísimos más ricos en Paraguay que diseminen los sueldos”.

“La mitad de este país no gana ni siquiera el sueldo mínimo, ¿le vas a dar 20 hectáreas a un campesino que no sabe cultivar? Por eso me saco el sombrero con Milei”, dijo en referencia al candidato presidencial argentino, cuyas propuestas se apoyan fuertemente, entre otras cosas, en la privatización de los recursos naturales y la “dolarización” de la economía argentina.

“Cuotas” para senadores, diputados, gobernadores y afiliados

Otra de las propuestas que expuso hoy Jaeggli para el futuro del Partido Liberal es que los movimientos internos que surjan en el partido se desbanden luego de las elecciones y que el Tribunal de Conducta del partido sea el propio directorio.

Delineó también un plan por el cual los senadores, diputados, gobernadores y “todos los que viven con un sueldo gracias al partido” tendrían que pagar el 10 por ciento de sus ingresos a las arcas del partido, mientras que “el afiliado común” deberá pagar una cuota anual de 100.000 guaraníes.

Negó, finalmente, que tenga planes de “quedarse con el partido” y afirmó que no tiene planes de candidatarse a ningún cargo electoral en el futuro.

El exsenador Jaeggli dijo que la próxima semana se reunirá con el comité político del PLRA para exponer en detalle su plan, de cara a una eventual reunión con la mesa directiva del partido y, “si todo sale bien”, una eventual convención partidaria en la que deberá cambiarse el estatuto del partido.