Nakayama no cree en plan de Jaeggli

“Primero ver para creer, no estamos hablando de una pequeña deuda, estamos hablando de mucha plata. Cuando el milagro es grande hasta el santo desconfía. Así como está el PLRA está prácticamente al servicio del cartismo, en una gran mayoría, y eso se volvió a ver está semana con ciertas situaciones en el Congreso”, dijo el legislador Eduardo Nakayama.

Manifestó que no cree que existan empresarios tan altruistas para cubrir la totalidad de la deuda del PLRA que ascendería de 8 a 10 millones de dólares, según la administración de Hugo Fleitas.

“Tan altruistas no creo que sean estos empresarios Yo por lo menos no conozco a nadie que tenga mucha plata dulce dentro del Partido Liberal, ninguno de los que está en el PLRA se puede comparar con las actividades económicas de Horacio (Cartes, titular de la ANR)”, puntualizó Nakayama.

El senador indicó además que entre las exigencias que el grupo de “ricachones” pone para saldar la deuda es cambiar el nombre: de Partido Liberal Radical Auténtico a Partido Liberal. “No sé si con cambiarle el nombre nomás ya se puede mejorar. Si no cambiamos el capital político que está totalmente degradado, no sirve cambiar el empaque, porque en unos dos meses el producto vuelve a ser rechazado por la ciudadanía”, advirtió.

Nakayama dijo que Blas Llano es el responsable del vaciamiento político de PLRA y Efraín Alegre por la desastrosa administración. “El vaciamiento del partido es reflejo del vaciamiento político, el PLRA dejó de ser opción porque no ofrecemos algo diferente, que sea apetecible para el electorado y no solo al liberal, sino también al no afiliado o al afiliado de otro partido opositor. Llano y Alegre son responsables, uno por el vaciamiento político y otro por la desastrosa administración de las finanzas”, finalizó.