Jaeggli dice que PLRA debe olvidarse de Horacio Cartes

Según la nueva administración, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) está en quiebra financiera debido a una deuda que ascendería a entre US$ 8 millones y US$ 10 millones.

El ex legislador liberal Alfredo Jaeggli anunció que junto con otros “socios” pretenden hacerse cargo de la deuda liberal. No quiso revelar una vez más los nombres, pero acotó que son “14 ricachones que aman al Partido porque sus apellidos tienen abolengo liberal”.

“No quieren cargos, quieren ayudar nomás. Un millón de dólares no es nada para ellos. No quieren comprar el partido, pero quieren dar unos requisitos para que en unos años no caigamos en lo mismo“, dijo.

No buscan condicionar apoyo económico al PLRA

Comentó que no buscan condicionar el apoyo económico porque “US$ 8 millones no es plata”. No obstante, señaló que esperan que haya “reformas modernas” en el PLRA. “Si las cosas van a seguir como están ahora, ellos no van a poner dinero y yo tampoco”, dijo.

Entre las reformas, mencionó cambio de estatuto, modificación del nombre a “Partido Liberal” y la mejora de las finanzas, entre otras.

El liberal señaló que buscan concretar la intención de ayuda el próximo jueves, ante la conformación de un comité.

Alfredo Jaeggli: “Lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de Cartes”

Reconoció que hay liberales que brindan mayor apoyo al cartismo que a su propio partido. Sin embargo, Jaeggli señaló que “lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de (Horacio) Cartes” y que “hay muchas ideas de Cartes que yo también las votaría”.

Afirmó que el PLRA debe superar la figura de enemigo político que representa el ex presidente colorado. “Acá parecería que tenemos que personalizar el mal y ahora el mal es Cartes, antes era (Alfredo) Stroessner. Olvidémonos ya de esto, apoyemos la democracia, la institucionalidad”, agregó.

“Cartes, si es inteligente, le interesaría que el Partido Liberal sea fuerte y de oposición, porque gracias al PL está el Partido Colorado. Es como un Cerro y Olimpia”, dijo.

La vicepresidenta del PLRA, Alba Talavera, develó que la quiebra de su partido es superior a G. 27.000 millones, que data de 2018, y un déficit de casi G. 10.000 millones que se generó bajo la presidencia de Efraín Alegre.